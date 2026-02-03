Señalamientos de acoso: los detalles de la investigación tras la muerte de Eleonora Macz, trabajadora de la Municipalidad de Cobán

El viernes 30 de enero, a las 13.00 horas, la Fiscalía de Distrito de Cobán, Alta Verapaz, tuvo conocimiento de la muerte de Eleonora Macz Ico, de 24 años. El cuerpo de la trabajadora de la Municipalidad de Cobán fue hallado dentro de su habitación, ubicada en la 5a avenida 1-15, zona 1 de ese municipio.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), señala que la causa de muerte de Macx fue asfixia por suspensión. Autoridaes detallan que hallaron a la joven “suspendida en el aire” y con un cincho de tela alrededor del cuello.

¿Qué pasó antes de que localizaran el cuerpo de Eleonora Macz?

Dentro de la habitación que alquilaba Macz, los fiscales localizaron un celular rosado, un cincho de tela y una botella de whisky, objetos que figuran como indicios dentro de la investigación.

El escrito detalla que Macz le había comentado a su novio y a familiares que era acosada y agredida en la Municipalidad de Cobán.

“La víctima sufría acoso y agresiones por parte del trabajo, en virtud de que ella era trabajadora de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz; asimismo, también sufría acoso por parte de familiares”, detalla el informe oficial.

La noche antes de su muerte, Macz se comunicó con su novio y le envió varios audios en los que señalaba que estaba cansada de las cosas que le ocurrían.

“Ya no vas a saber nada de mí, estoy cansada de todo lo que me ocurre en la vida”, le dijo Macz a su pareja.

¿Cómo se dieron cuenta de que Eleonora Macz estaba muerta en su cuarto?

El viernes 30 de enero, miembros de la Municipalidad de Cobán reportaron que Macz no se había presentado a trabajar.

“La municipalidad llama al progenitor para verificar el motivo por el cual no se presentó a laborar, y este contacta al novio para verificar dónde se encontraba su hija”, indica el informe.

El joven indicó que la última vez que supo de Eleonora estaba en el cuarto que alquilaba. El informe añade que cuando la familia ingrsó a la habitación, encontraron a la joven suspendida en el aire.

“La víctima, al estar sola en su cuarto de habitación y encontrarse en estado de ebriedad, optó por quitarse la vida”, señala el informe de las autoridades.

La Municipalidad de Cobán publicó una esquela en la que lamentó la muerte de Eleonora Macz.

Se consultó al alcalde de ese municipio, Felipe Pop Cucul, si sabía del acoso y las agresiones contra Macz dentro de la comuna y qué medidas tomarían luego de los hallazgos de las autoridades. Respondió que están colaborando en la investigación.

“Por el momento, como alcalde y corporación municipal, desconocemos qué indica la investigación del MP y la PNC; sin embargo, se ha puesto a disposición de ambos entes de investigación todo lo relacionado con el sistema de cámaras C4 y personal, para que se determine cualquier indicio en la investigación”, dijo Pop.

“Desconocemos alguna denuncia de acoso interno ni de parte del ramo laboral; sin embargo, existen actualmente cámaras internas dentro de la Municipalidad, añadió.