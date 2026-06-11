Siete allanamientos en Villa Canales dejan dos capturados, armas, droga y equipo táctico decomisado

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Siete allanamientos en Villa Canales dejan dos capturados, armas, droga y equipo táctico decomisado

Dos personas fueron capturadas durante siete allanamientos en Villa Canales, donde autoridades decomisaron armas de fuego, droga, municiones y equipo táctico vinculado a actividades ilícitas.

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Autoridades capturaron a dos personas y decomisaron armas, droga, municiones y equipo táctico durante siete allanamientos efectuados en distintos sectores de Villa Canales. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Siete allanamientos efectuados en distintos sectores de Villa Canales por investigadores de la División de Información Policial (DIP) y fiscales del Ministerio Público (MP) dejaron como resultado dos personas capturadas y el decomiso de armas de fuego, droga, municiones y equipo táctico, como parte del seguimiento a una denuncia anónima relacionada con actividades ilícitas en el municipio.

En el inmueble allanado las autoridades localizaron una pistola, tres cargadores —entre ellos uno tipo caracol—, 43 municiones de distintos calibres y un aparato DVR que será incorporado a las investigaciones.

Durante otro operativo efectuado en la aldea Chichimecas, fue capturada Damaris “N”, de 38 años, también señalada por tenencia ilegal de arma de fuego. En la vivienda se incautaron dos pistolas, tres cargadores, municiones, 18 bolsitas con marihuana, tres blísteres con piedras de crack, 20 cápsulas y 12 colmillos con cocaína, además de dinero en efectivo.

Las autoridades informaron que, en otro inmueble de la misma aldea, fueron localizados cinco blísteres con piedras de crack, 120 cápsulas con cocaína, 90 contenedores plásticos con cocaína y 10 bolsas con marihuana, indicios que fortalecen las investigaciones relacionadas con la distribución de droga al menudeo.

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La PNC indicó que las investigaciones continúan para fortalecer los procesos judiciales correspondientes y establecer si existen más personas vinculadas con las actividades ilícitas detectadas durante los operativos en Villa Canales.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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