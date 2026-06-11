Siete allanamientos en Villa Canales dejan dos capturados, armas, droga y equipo táctico decomisado

Siete allanamientos efectuados en distintos sectores de Villa Canales por investigadores de la División de Información Policial (DIP) y fiscales del Ministerio Público (MP) dejaron como resultado dos personas capturadas y el decomiso de armas de fuego, droga, municiones y equipo táctico, como parte del seguimiento a una denuncia anónima relacionada con actividades ilícitas en el municipio.

En el inmueble allanado las autoridades localizaron una pistola, tres cargadores —entre ellos uno tipo caracol—, 43 municiones de distintos calibres y un aparato DVR que será incorporado a las investigaciones.

Durante otro operativo efectuado en la aldea Chichimecas, fue capturada Damaris “N”, de 38 años, también señalada por tenencia ilegal de arma de fuego. En la vivienda se incautaron dos pistolas, tres cargadores, municiones, 18 bolsitas con marihuana, tres blísteres con piedras de crack, 20 cápsulas y 12 colmillos con cocaína, además de dinero en efectivo.

En la aldea Chichimecas, fue capturada Damaris “N”, de 38 años, por tenencia ilegal de arma de fuego, se incautaron dos pistolas, tres cargadores, municiones, 18 bolsitas con marihuana, tres blísteres con piedras de crack, 20 cápsulas y 12 "colmillos" con cocaína y dinero. pic.twitter.com/dF3TGuR2EE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 11, 2026

Las autoridades informaron que, en otro inmueble de la misma aldea, fueron localizados cinco blísteres con piedras de crack, 120 cápsulas con cocaína, 90 contenedores plásticos con cocaína y 10 bolsas con marihuana, indicios que fortalecen las investigaciones relacionadas con la distribución de droga al menudeo.

Decomisan chalecos antibalas y equipo utilizado para dosificar droga

Como parte de los allanamientos, los investigadores también decomisaron dos chalecos antibalas, dos radiotransmisores, una balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación de droga y una caja para pistola.

Además, durante los allanamientos fueron decomisados dos chalecos antibalas, dos radiotransmisores, una balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación de droga y una caja para pistola. pic.twitter.com/qGgosaJml6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 11, 2026

La PNC indicó que las investigaciones continúan para fortalecer los procesos judiciales correspondientes y establecer si existen más personas vinculadas con las actividades ilícitas detectadas durante los operativos en Villa Canales.

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