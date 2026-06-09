Allanamiento contra los “Dementes Locos”: Túnel hacia Las Calaveras expone el temor diario de vecinos ante estructuras criminales en El Gallito

Desde tempranas horas, investigadores de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y elementos del Ejército de Guatemala desarrollaron 27 allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3, con apoyo de drones y helicópteros, como parte de operativos contra estructuras vinculadas a extorsiones.

En una de las viviendas fue localizado un túnel subterráneo que, según las autoridades, conectaba con el sector conocido como Las Calaveras. El hallazgo se suma a capturas, dinero en efectivo, municiones, droga y motocicletas consignadas.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el hallazgo de un pasadizo hacia Las Calaveras, las capturas y los decomisos efectuados este martes 9 de junio por la PNC, el Ministerio Público, el Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad, en seguimiento de investigaciones por extorsión y otros delitos.

El túnel y la posibilidad de escape

La periodista Roxana Sánchez señaló en Impacto Directo que el pasadizo revela una posible ruta de huida dentro del sector. “Realmente era para escapar”, dijo, al plantear que las autoridades deben verificar si existen más estructuras similares.

Sánchez añadió que el hallazgo obliga a ampliar la investigación:

“Se puede hacer a través de drones, se puede pedir a los geólogos y todo para ver cuántos túneles más hay, si no es el único”.

Autoridades informan sobre capturas y decomiso de ilícitos durante allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Vecinos entre miedo y control criminal

El abogado penalista Armando Mendoza afirmó que las acciones de las autoridades son necesarias para recuperar el control del sector. “La autoridad debe tomar las cartas en el asunto”, expresó.

Mendoza también remarcó el impacto en los residentes:

“La gente buena merece vivir en paz y no van a pagar justos por pecadores”.

El internacionalista Herman Galindo consideró que los resultados no deben verse solo por el túnel, sino por el trabajo previo. “No solo actuar por actuar, sino que tiene que haber una investigación”, dijo.

Analistas advierten sobre el temor de vecinos ante estructuras criminales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Galindo agregó: “Ese trabajo previo estratégico es lo que está marcando un punto de partida para tener mejores resultados”.

Capturas y decomisos durante los allanamientos

La PNC informó la captura de Ana "N", de 33 años, quien tenía dos órdenes de captura por extorsión y registraba un ingreso previo a prisión por el mismo delito en el 2024. También fue capturado Hugo "N", alias “El Topo”, de 22 años, a quien le localizaron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

También fueron consignadas tres motocicletas, Una de ellas, con placa M048-LXK, había sido robada el 21 de abril en San Raymundo, mientras que las otras dos tenían alteraciones en el número de chasis y carecían de placas de circulación. pic.twitter.com/Pdk9nvjXom — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 9, 2026

Durante las diligencias fueron decomisados Q107 mil y US$630, además de seis bolsas con presunta marihuana. Las autoridades también consignaron tres motocicletas, una con reporte de hurto y dos con irregularidades en el número de chasis.

🚨 Resultados de allanamientos en Barrio El Gallito, zona 3 🚨



Como resultado de las operaciones interinstitucionales realizadas por el Ejército de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad civil, se obtuvo lo siguiente:



✅ 01 escopeta… pic.twitter.com/J3TzXBXtM8 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 9, 2026

El comunicador Luis Fernando Urbina advirtió que el problema también afecta a niños y jóvenes del sector. “Muchos de los jóvenes y de los niños del sector han empezado a crecer en un entorno de violencia y de pandillas”, afirmó.

Según el Ejército de Guatemala, los allanamientos permitieron impactar a la estructura criminal denominada “Dementes Locos”.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.