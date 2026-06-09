Allanamiento contra los “Dementes Locos”: Túnel hacia Las Calaveras expone el temor diario de vecinos ante estructuras criminales en El Gallito

Justicia

Allanamiento contra los “Dementes Locos”: Túnel hacia Las Calaveras expone el temor diario de vecinos ante estructuras criminales en El Gallito

Un túnel subterráneo localizado durante 27 allanamientos en El Gallito, zona 3, abrió el debate sobre los escondites, posibles rutas de escape y el miedo con el que conviven vecinos del sector, en un operativo apoyado por drones y helicópteros de las fuerzas de seguridad.

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Desde tempranas horas, investigadores de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y elementos del Ejército de Guatemala desarrollaron 27 allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3, con apoyo de drones y helicópteros, como parte de operativos contra estructuras vinculadas a extorsiones.

En una de las viviendas fue localizado un túnel subterráneo que, según las autoridades, conectaba con el sector conocido como Las Calaveras. El hallazgo se suma a capturas, dinero en efectivo, municiones, droga y motocicletas consignadas.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el hallazgo de un pasadizo hacia Las Calaveras, las capturas y los decomisos efectuados este martes 9 de junio por la PNC, el Ministerio Público, el Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad, en seguimiento de investigaciones por extorsión y otros delitos.

El túnel y la posibilidad de escape

La periodista Roxana Sánchez señaló en Impacto Directo que el pasadizo revela una posible ruta de huida dentro del sector. “Realmente era para escapar”, dijo, al plantear que las autoridades deben verificar si existen más estructuras similares.

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Sánchez añadió que el hallazgo obliga a ampliar la investigación:

“Se puede hacer a través de drones, se puede pedir a los geólogos y todo para ver cuántos túneles más hay, si no es el único”.

Autoridades informan sobre capturas y decomiso de ilícitos durante allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Vecinos entre miedo y control criminal

El abogado penalista Armando Mendoza afirmó que las acciones de las autoridades son necesarias para recuperar el control del sector. “La autoridad debe tomar las cartas en el asunto”, expresó.

Mendoza también remarcó el impacto en los residentes:

“La gente buena merece vivir en paz y no van a pagar justos por pecadores”.

El internacionalista Herman Galindo consideró que los resultados no deben verse solo por el túnel, sino por el trabajo previo. “No solo actuar por actuar, sino que tiene que haber una investigación”, dijo.

Analistas advierten sobre el temor de vecinos ante estructuras criminales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Galindo agregó: “Ese trabajo previo estratégico es lo que está marcando un punto de partida para tener mejores resultados”.

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Capturas y decomisos durante los allanamientos

La PNC informó la captura de Ana "N", de 33 años, quien tenía dos órdenes de captura por extorsión y registraba un ingreso previo a prisión por el mismo delito en el 2024. También fue capturado Hugo "N", alias “El Topo”, de 22 años, a quien le localizaron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

Durante las diligencias fueron decomisados Q107 mil y US$630, además de seis bolsas con presunta marihuana. Las autoridades también consignaron tres motocicletas, una con reporte de hurto y dos con irregularidades en el número de chasis.

El comunicador Luis Fernando Urbina advirtió que el problema también afecta a niños y jóvenes del sector. “Muchos de los jóvenes y de los niños del sector han empezado a crecer en un entorno de violencia y de pandillas”, afirmó.

Según el Ejército de Guatemala, los allanamientos permitieron impactar a la estructura criminal denominada “Dementes Locos”.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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