SIP asegura que la petición de 40 años de cárcel para Jose Rubén Zamora demuestra ensañamiento contra el periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicó este 1 de junio un comunicado en el que expresa que el ensañamiento del gobierno de Guatemala contra la prensa queda nuevamente en evidencia con la solicitud de 40 años de prisión para el periodista Jose Rubén Zamora por parte de la fiscalía del Ministerio Público, en un caso que se le sigue al periodista por supuesto lavado de dinero.

“Pedimos al Gobierno guatemalteco que, ante las sospechas de falta de independencia de los poderes públicos, deponga su actitud intimidatoria contra el periodismo y no siga lesionando la democracia en su país”, expresó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.