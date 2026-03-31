Taxista detenido junto a presunto sicario: escondían arma tras ataque armado

Justicia

Taxista detenido junto a presunto sicario: escondían arma tras ataque armado

La PNC reportó la captura de dos personas señaladas por la muerte de un hombre tras un ataque armado.

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Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Comisaría 16 en el bulevar Las Fuentes, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), se trata de Darwin “N”, de 44 años, piloto de taxi, y Ricardo “N”, de 25, presunto sicario.

La PNC informó que la noche del lunes 30 de marzo los ahora detenidos presuntamente dispararon contra un hombre de 41 años en la zona 4 de San Raymundo; la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió al ingresar.

Los agentes fueron alertados por radiofrecuencia e iniciaron la búsqueda de los responsables, quienes huían en un taxi, en el que fueron copados y capturados.

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Según la PNC, en un compartimiento secreto del taxi blanco A-191BCN ocultaban un revólver ilegal, sin contar con licencia de portación.

De acuerdo con las investigaciones, Ricardo “N” es quien presuntamente disparó contra la víctima.

Además, este capturado tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, y Darwin “N” tiene un antecedente por robo, afirmó la PNC.

Para leer más: Joven es secuestrada tras abordar un taxi en la zona 11; PNC explica cómo fue el rescate

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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