Tres pandilleros salvadoreños resultan heridos al enfrentarse a la PNC en Quetzaltenango

Investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron a tres salvadoreños, presuntos pandilleros de la mara Barrio 18.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), las detenciones ocurrieron luego de que los sospechosos dispararan contra personal policial en la zona 3 de Quetzaltenango.

Los capturados son Kevin “N”, de 25 años; Susana “N”, de 25, y José “N”, de 22, alias “El Inquieto”, añadió la PNC.

La entidad afirmó que los tres resultaron heridos durante el enfrentamiento con investigadores, por lo que fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial.

La PNC explicó que el hecho ocurrió cuando investigadores daban seguimiento a una pesquisa sobre una guarida utilizada por pandilleros de esa mara.

Añadió que los detenidos, al notar la presencia policial, dispararon contra los agentes, lo que originó un intercambio de disparos.

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Los investigadores les incautaron dos pistolas que serán analizadas para determinar si fueron utilizadas en hechos criminales.

Durante el hecho, ningún agente de la PNC resultó herido, añadió el informe policial.

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