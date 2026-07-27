Tribunal aplaza audiencia de Jose Rubén Zamora para revisar solicitud de salida del país por motivos de salud

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Tribunal aplaza audiencia de Jose Rubén Zamora para revisar solicitud de salida del país por motivos de salud

El periodista Jose Rubén Zamora busca autorización para salir de Guatemala por motivos médicos.

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JOSE RUBÉN ZAMORA. 27-726

Jose Rubén Zamora en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal por el caso de supuesto lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal aplazó este lunes 27 de julio la audiencia de revisión de medidas de coerción de Jose Rubén Zamora, en la que solicitaría autorización para salir del país por motivos médicos.

En declaraciones a los medios, el periodista indicó que la solicitud obedece a problemas en una de sus rodillas.

El Tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo 6 de agosto, a las 8.30 horas.

El expediente se encuentra en la Sala Segunda de Apelaciones, que lo recibió luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la repetición del juicio contra Zamora.

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Ahora, el Tribunal también deberá programar la fecha para la repetición del debate en este caso por supuesto lavado de dinero.

Zamora agregó que, debido al problema en una de sus rodillas, se ha visto obligado a dejar de hacer ejercicio en su casa.

Añadió que tiene otras afectaciones de salud, por lo que espera obtener el permiso para salir del país.

También indicó que carece de recursos, pues sus cuentas permanecen congeladas.

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Segundo caso

En el segundo caso contra el periodista, se conoció que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones confirmó al juez Maximino Morales, del Juzgado Segundo Penal, para que continúe conociendo el caso en el que Zamora está señalado de uso de documentos falsificados en forma continuada y conspiración para la obstrucción de la justicia.

Tras la resolución de la Sala Tercera, el juez Morales deberá programar la audiencia de etapa intermedia.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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