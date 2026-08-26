Túnel hallado en Pavón: ¿Cómo ingresaron las herramientas para cavar? SP investiga a guardias penitenciarios

Autoridades localizaron este miércoles 26 de agosto una excavación y un amplio inventario de objetos ilícitos y prohibidos durante una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes. El Sistema Penitenciario (SP) investiga si guardias facilitaron el ingreso de herramientas que habrían sido utilizadas para ampliar el espacio.

La información preliminar señala que la excavación habría comenzado como una caleta para ocultar objetos ilícitos durante las requisas. Con el tiempo, los privados de libertad habrían extraído tierra y ampliado el área hasta comenzar la construcción de un túnel que, según las autoridades penitenciarias, pudo tener como finalidad una posible fuga.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se informó que todavía se desconoce qué privados de libertad habrían participado en los trabajos y que existe una investigación para determinar si guardias penitenciarios colaboraron con el ingreso de las herramientas. Los panelistas también cuestionaron que las requisas, aunque necesarias, sean suficientes para evitar el ingreso de objetos prohibidos y las operaciones ilícitas desde las cárceles.

De una caleta a una posible ruta de fuga

Según Jorge López, director del Sistema Penitenciario (SP), el espacio fue utilizado inicialmente para esconder artículos prohibidos y después comenzó a ser ampliado.

“En un inicio fue el almacenaje de ilícitos cuando se ingresan a requisas y luego era ya hacer el trabajo para hacer el túnel posiblemente para tratarse de alguna fuga de privados de libertad”, explicó López.

El Sistema Penitenciario investiga si guardias facilitaron el ingreso de objetos y herramientas a Pavón, mientras busca establecer quiénes participaron en la excavación de una posible ruta de fuga. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Mingob).

El director aclaró que la caleta y el túnel no eran dos estructuras independientes, sino que el primer espacio habría sido modificado para continuar con la excavación.

“Era una caleta en la cual, por las dimensiones que tenía, pues la empezaron a utilizar para la extracción de tierra”, afirmó.

La excavación tenía dimensiones suficientes para permitir que una o varias personas permanecieran en su interior trabajando, de acuerdo con la información proporcionada por López. Las autoridades no habían precisado las medidas exactas del espacio.

La investigación también busca establecer quiénes participaron en la excavación y cómo ingresaron al penal los instrumentos necesarios para efectuar los trabajos. Además, se investiga si guardias penitenciarios facilitaron el ingreso de las herramientas utilizadas en la excavación.

Panelistas señalan que las requisas no bastan

Durante Impacto Directo, uno de los panelistas recordó que durante el 2026 se han efectuado más de 250 requisas, según datos atribuidos al Ministerio de Gobernación, pero señaló que estos procedimientos deben acompañarse de acciones para impedir que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

“La solución no son las requisas, ellos lo saben; se tiene que hacer eso, sí, pero la solución no va por ahí”, afirmó uno de los participantes del programa.

El panelista sostuvo que el problema debe abordarse desde el funcionamiento interno de las prisiones y los controles que permiten el ingreso y almacenamiento de artículos prohibidos.

Panelistas señalan que el amplio inventario localizado en Pavón evidencia la necesidad de reforzar los controles internos y determinar cómo ingresaron objetos prohibidos al centro penitenciario. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Mingob).

“Realmente el problema está adentro”, expresó.

Otro de los participantes cuestionó las condiciones que permiten que estructuras criminales mantengan actividades desde centros de detención y afirmó que las autoridades deben conocer lo que sucede tanto en las instalaciones como en áreas subterráneas.

Otro panelista señaló que los privados de libertad pueden llegar a sentirse protegidos dentro de los centros carcelarios para continuar con actividades ilícitas. “Ellos se sienten lo suficientemente cuidados y protegidos dentro de una cárcel para llevar a cabo su centro de operaciones desde allí”, afirmó.

Los comentarios también se centraron en la forma en que se desarrollan las requisas. Durante el programa se planteó que las inspecciones por sectores pueden dejar otras áreas sin revisar de manera simultánea, por lo que uno de los participantes consideró conveniente efectuar operativos sorpresivos que abarquen un centro penitenciario completo.

Los panelistas también abordaron la necesidad de reestructurar el funcionamiento del Sistema Penitenciario, revisar los controles internos y promover actividades laborales para los privados de libertad como parte del proceso de rehabilitación.

Lo incautado durante la requisa en Pavón

Hasta el momento, el inventario proporcionado sobre la requisa incluye:

20 mil cajetillas de cigarrillos

850 cervezas

387 objetos punzocortantes

32 teléfonos celulares

24 cargadores para teléfono

200 cables USB

ocho paquetes grandes de presunta marihuana

mil piedras de presunto crack

100 pastillas de presuntas anfetaminas

100 frascos de presuntos colmillos de cocaína

800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína

tres bolsas medianas y cuatro pequeñas de presunta cocaína

10 mil papos para envolver presunta marihuana

tres mil bolsas para empacar presunta droga

ocho pesas y 20 moledores para presunta droga

dos bolsas de presuntas semillas de marihuana

dos plantas vivas de presunta marihuana

12 pipas para inhalar presunta droga

10 octavos y cuatro medias botellas de licor

10 toneles, cinco canecas y 62 botellas de presunto licor clandestino tipo cusha

20 estatuas de la Santa Muerte

cuatro mil encendedores

siete bocinas

dos cámaras de videovigilancia tipo bombillo

dos repetidores de señal wifi

cuatro radios intercomunicadores

seis cargadores para radios

cinco controles

dos relojes de mano

dos ventiladores

cuatro auriculares

una sierra eléctrica

118 puros de tabaco

🚨 Cero tolerancia a las estructuras criminales | Resultados requisa 🚨



En seguimiento a la requisa en la Granja Penal Pavón, unidades del Ejército de Guatemala en coordinación interinstitucional con el @MPguatemala, la @PNCdeGuatemala y el @_SPGuatemala, realizaron acciones… pic.twitter.com/F1OP9lZZk6 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 27, 2026

El hallazgo de la excavación, las herramientas y los objetos decomisados forma parte de las pesquisas para establecer cómo ingresaron los artículos a Pavón, quiénes participaron en la construcción y si personal del Sistema Penitenciario tuvo alguna participación.

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