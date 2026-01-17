Turba captura a presunto asaltante en Antigua Guatemala y quema moto en la que se desplazaba

Byron “N”, de 39 años, alias Bloki y/o Chuky, cabecilla de la mara del Barrio 18, fue capturado en Vuelta Colorada, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 17 de enero.

La PNC añadió que la detención se registró luego de que el sospechoso fue vapuleado por un grupo de vecinos organizados de la aldea El Hato.

Explicó que el pandillero se conducía en una motocicleta y cometía asaltos a turistas y ciudadanos en el referido sector, pero fue retenido por un grupo de vecinos y luego entregado a las fuerzas de seguridad.

Según la PNC, la moto fue incinerada por la turba.

Tras un registro superficial, agentes establecieron que el detenido llevaba dos “colmillos” de cocaína, dos piedras de crack y 20 municiones.

Tiene antecedentes

En la base de datos de la PNC, alias Bloki y/o Chuky tiene registros de ingresos a prisión por asesinato el 11 de septiembre del 2012, violencia contra la mujer el 9 de mayo del 2015 y portación ilegal de arma de fuego el 13 de mayo del 2023.

Para leer más: Hombre fue secuestrado en su casa por pandilleros: “Tuvo suerte de salir con vida”

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.