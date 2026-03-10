Una reunión política, un exagente de la PNC y 48 casquillos: detalles del ataque contra el excandidato a alcalde de Comapa, Jutiapa

El viernes 6 de marzo se llevó a cabo una reunión entre políticos en Comapa, Jutiapa, que se extendió pasada las 18 horas. A ese evento asistió Danilo Aguirre Arana, de 53 años, excandidato a alcalde de ese municipio, acompañado de su guardaespaldas Inés Samayoa Najarro, de 57.

Aguirre participó en las elecciones del 2023 como candidato a alcalde de Comapa por el partido Valor, pero perdió en ese proceso, en el que fue elegido César Estuardo Vásquez, del partido Vamos.

Uno de los investigadores a cargo del caso indicó que Aguirre tenía previsto participar nuevamente en las elecciones generales del 2027.

“El político y comerciante participó en las elecciones anteriores como candidato a alcalde de Comapa, Jutiapa, pero perdió, y en estas próximas elecciones pretendía competir nuevamente por esa alcaldía”, añadió.

El punto rojo marca el kilómetro 109 de la ruta RD-3, en Jalpatagua, Jutiapa, donde sicarios atacaron a balazos el vehículo en el que viajaba Danilo Aguirre Arana. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Luego de concluir la reunión, Aguirre decidió viajar con su escolta a la Ciudad de Guatemala en una camioneta tipo agrícola Toyota Land Cruiser Prado, con placas P-804GSF. Cuando conducían sobre el kilómetro 109 de la ruta RD-3, jurisdicción de Jalpatagua, Jutiapa, fueron interceptados por sicarios.

“El hecho se registró alrededor de las 22.30 horas y se presume que, desde los matorrales, los sicarios comenzaron a dispararles con arma de fuego”, detalló la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con los investigadores, se da seguimiento a un ataque directo por un posible ajuste de cuentas entre políticos.

“Se presume que los sicarios tenían pleno conocimiento de la hora y el lugar por donde ambas personas pasarían a bordo del vehículo”, indica el informe policial

En el lugar murió Aguirre debido a las heridas, y Samayoa, exagente de la PNC, fue trasladado al Hospital Nacional de Jutiapa con una herida de bala en el brazo derecho.

Los fiscales del Ministerio Público indicaron que en la escena del crimen localizaron 48 casquillos de arma de fuego, una pistola marca Pietro Beretta a nombre de Danilo Aguirre Arana y un teléfono celular.