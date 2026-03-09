Caso Rancho Bejuco: envían a juicio al exalcalde de El Chol, Nicolás Orrego, por dos delitos

En audiencia este lunes 9 de marzo, en el Juzgado de Mayor Riesgo D, la defensa de Nicolás Orrego, exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, solicitó que en el caso Rancho Bejuco se declare el cierre de la persecución penal contra su patrocinado por supuesto padecimiento mental.

La defensa reiteró que “la incapacidad mental del imputado” impide realizar actos procesales que requieren su participación consciente, por lo que el proceso debe suspenderse hasta que desaparezca esa incapacidad. De lo contrario, el proceso estaría desprovisto de garantías mínimas de contradicción y defensa.

Afirmó que un dictamen pericial evidencia que el señalado no está en condiciones de participar en un proceso penal, lo que obliga a aplicar la norma procesal que ordena la suspensión de la persecución penal y no la continuación hacia un juicio.

Sin embargo, la jueza Abelina Cruz declaró sin lugar la petición de la defensa de Orrego y lo envió a juicio por deberes contra la humanidad y asesinato.

El juicio estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D y se programó audiencia de ofrecimiento de pruebas para este jueves 12 de marzo.

La abogada Lucía Xiloj, quien en el juicio representa a las víctimas de Rancho Bejuco, indicó que finalizó la etapa intermedia tras determinar que el sindicado no puede enfrentar un proceso penal común, sino que será juzgado por un procedimiento especial para la aplicación de medidas de seguridad y corrección.

Explicó que sí se conoce la acusación, pues primero hay que determinar que el señalado sería responsable de la comisión de un hecho delictivo; pero, en este caso, no aplicaría una pena de prisión como en un proceso común, sino que se le dictarían medidas de seguridad. El juicio será a puerta cerrada, añadió.

Orrego enfrenta cargos por asesinato y deberes contra la humanidad en el caso conocido como Rancho Bejuco, una masacre ocurrida en 1982, en la cual se le acusa de haber participado ocultando los cuerpos de las víctimas.

Para leer más: Hallan 177 osamentas de masacre de Río Negro

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.