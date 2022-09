“Yo no cometí fraude”: Ekaterina Parrilla comparece en Tribunal Décimo en el juicio que se sigue por el caso Amperios

La acusación del MP detalla que esta estructura, mediante acciones fraudulentas, convirtieron una licitación a corto plazo (2 años) en una de largo plazo (17 años), favoreciendo de forma directa a la empresa La Libertad S.A.

El día de la captura de Parilla y Stalling, y otros señalados en el caso, el MP publicó un comunicado en el que decía que estas personas habían actuado fraudulentamente por intervención y autorización del entonces Ministro de Energía y Minas, Erick Estuardo Archila Dehesa y que la referida empresa, en virtud de dicho contrato, al mes de septiembre de 2021, había sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascendían a Q826 millones 843 mil 822.38.

“No hice fraude”

En la audiencia de este viernes, Parilla dijo que ella tiene la certeza de sus actos afirmó: “yo no cometí fraude, actúe conforme a mis funciones”.

La exfuncionaria relató en la audiencia comentó que en la acusación del MP se le señala que faltó a dos funciones que le atribuía la Ley Orgánica del Inde a los integrantes del Consejo Directivo, que era el inciso a) Dictar todas las disposiciones atinentes para la eficaz realización de los fines del instituto y su mejor funcionamiento y la k) Tomar todas las medidas y dictar las disposiciones adecuadas para proteger y defender el patrimonio del Inde, pero que en realidad ella sí cumplió con sus atribuciones.

Comentó que ese Consejo Directivo del Inde tomó la decisión colegida de participar en dos eventos de venta de energía, uno por 2 años y otro por 15 años, pero que había necesidad de comprar energía de respaldo.

Agregó que se discutió y que finalmente el 10 de julio se aprueban los términos de referencia finales por 17 años de la venta de energía.

“Todo esto está sustentado con la documentación pertinente que se va a ir presentando en el presente debate y que finalmente en el acta 40 es donde se hace a la adjudicación a la empresa La Libertad y en el acta 49 en donde se autoriza la firma del contrato”, dijo ante los jueces.

“Mis actuaciones se enmarcan en estas actas y quiero también manifestarle que su señoría que desde el principio del proceso hubo una reunión con la Contraloría General de Cuentas en donde se les explicaron todos los aspectos técnicos de estos procesos administrativos de esta compra-venta… posteriormente a la denuncia (del MP) yo me presenté continuamente al Ministerio Público, presenté mis declaraciones y se hicieron todas las explicaciones técnicas; sin embargo, las mismas no fueron tomadas en cuenta y por eso nos encontramos hoy aquí”, le dijo al Tribunal.

Hizo énfasis en que ella en su cargo no tenía funciones administrativas en ese momento, pues los integrantes del Consejo Directivo no podían ser juez y parte no podíamos autorizar un proceso administrativo y luego hacerlo.

Recordó que en 2013 en la primera sesión de dicho consejo les piden participar en la licitación de corto plazos de venta de energía.

El Inde necesitaba energía de respaldo

Señaló que esa energía que el Inde estaba ofreciendo necesitaba respaldarse de una energía que no sufra altibajos, porque ellos lo que tienen son hidroeléctricas y estas operan con agua y en Guatemala hay época de lluvia y seca por lo que es usual que el Inde se respalde con alguna energía que sea estable.

Parrilla explicó que esa energía estable podía ser nuclear, pero Guatemala no tiene, y que hay algunas solares o eólicas que también depende mucho de los recursos naturales, por lo que la opción era la energía térmica que se usa con distintos combustibles.

Agregó que fue por eso que en su momento aprobaron esos eventos y que por eso ahora el Inde ha tenido ganancias de Q1 mil 800 millones durante estos años.

“Nosotros como Consejo Directivo lo que hacíamos era aprobar o improbar toda una serie de actividades y de acciones y de propuestas que surgen del Indec y como el instituto tiene sus gerencias y cuando los procesos lo ameritan nos elevan la información, nos la presentan y en base a esa información que recibimos nosotros como Consejo Directivo aprobábamos o improbamos las actividades”, dijo a los jueces.

Afirmó que constan en el expediente que ellos aprobaron el acta 7 donde se establece que el Inde participara en la licitación del corto plazo en 2013, la cual fue promovida por Deocsa y Deorsa y Empresa Eléctrica porque quieren comprar energía para un periodo de 2 años.

Fue por eso que elevaron las solicitudes al Consejo y por eso se aprobaron que el Inde participara en el evento, pues se consideró que era pertinente.

Parrilla recordó que en el acta 25, del 26 de junio de 2013 les solicitan que sí se podía participar en otro evento que promovían las distribuidoras de energía que es por 15 años entonces el Inde estaba ofreciendo energía en dos procesos, uno de 2 años y uno de 15 años y se decidió uniros.

En la presentación de los proyectos les comentaron, según la exfuncionaria, que para licitar se necesita un respaldo de energía térmica para que la propuesta pudiera ser competitiva.

“El MP me señala que mi artificio fue aprobar un acta pero esa era mi función yo respondiendo a la ley del Inde de velar por el patrimonio del Indec aprobé esas actas para qué pudiera participar en las licitaciones, porque eso le iba a generar al Inde una ganancia”, dijo Parrilla.

Recordó que el Inde no recibe fondos del presupuesto anual y que este genera sus propios recursos, y que si no vende quiebra.

“Nosotros aprobamos que participarán en esas licitaciones para poder vender energía porque eso iba a ser de beneficio al patrimonio del Inde y por supuesto aprobamos que se comprara energía complementaria, porque esos nos indicaron los técnicos que era una necesidad para poder sustentar ese compromiso que el Inde estaba adquiriendo”, comentó Parrilla.

Afirmó que ellos no hicieron nada distinto a lo que el Inde ha estado haciendo desde hace 50 años, que no se hizo ninguna cosa extraña.

“El Inde a la fecha ha pagado a La Libertad, ha erogado, un recurso para pagar por esa energía térmica que compra, pero ha recibido mucho más por la energía que vende. Gracias a ese sustento térmico a la fecha ha ganado más de Q1 mil 800 millones… lo que al Inde le resta por recibir, lo que falta de esas 2 licitaciones son más de Q5 mil 500 millones y por supuesto va a tener que pagar por la compra de energía térmica Q1 mil 300 millones, pero al final del proceso va a haber obtenido una ganancia de más de Q4 mil millones en los años que le quedan a esos contratos, lo que sumado a los Q1 mil 800 que ya trae del 2014, que se aprobó, esto son más de Q6 mil millones a favor del Inde”, cerró Parrilla.

Jorge José Stalling Sandoval, exgerente general del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), también comenzó con su declaración en el juicio.