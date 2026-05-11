Martín Valverde ofrecerá concierto en Guatemala a beneficio de vocaciones sacerdotales

Martín Valverde será el invitado especial del concierto a beneficio de las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que se celebrará el 11 de julio del 2026, a las 17 horas.

Bajo el título Nadie te ama como yo, uno de los temas que ha marcado la trayectoria musical y ministerial de Valverde, el concierto se llevará a cabo en el Auditorio San Juan Pablo II, 1a. avenida 9-50, colonia El Rosario, zona 3 de Mixco.

Habrá boletos disponibles en cuatro localidades: VIP Nadie te ama como yo, en sillas, Q250; graderío central Por y con amor, Q200; graderío derecho No te rindas, Q150; y graderío izquierdo Ten calma, Q150.

Las entradas podrán adquirirse en línea, por medio del sitio Social Tickets, con tarjeta de crédito o débito; mediante transferencia bancaria o de forma física en distintos puntos de venta, a partir del 1 de junio.

Fecha

Sábado 11 de julio del 2026

Hora

17 horas

Lugar

Auditorio San Juan Pablo II, 1a. avenida 9-50, colonia El Rosario, zona 3 de Mixco

Entradas:

Q250 - VIP "Nadie te ama como yo", en sillas

Q200 - Graderío central "Por y con amor"

Q150 - Graderío derecho "No te rindas"

Q150 - Graderío izquierdo "Ten calma"

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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