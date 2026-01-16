Menos visas de inmigrante para guatemaltecos: las cifras que reflejan un proceso cada vez más restrictivo

Datos oficiales del Departamento de Estado muestran una tendencia a la baja en la emisión de visas de inmigrante para guatemaltecos, que pasaron de cerca de 7 mil a poco más de 5 mil al año.

Las cifras muestran que las visas otorgadas pasaron de 7 mil 678 en 2022 a 5 mil 308 en 2023, una caída de más del 30 %. En 2024 hubo una recuperación parcial con 6 mil 132 visas, pero los datos parciales de 2025 vuelven a situar el total por debajo del año anterior.

La mayoría de estas visas corresponden a reunificación familiar, principalmente para cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses (IR1/CR1, IR2/CR2, IR5) y para familiares de residentes permanentes (F2A y F2B).

Entre estas últimas, subgrupos FX aparecen también como una parte importante: FX1 para cónyuges de residentes permanentes, FX2 para hijos solteros menores de 21 años y FX3 para hijos de FX1 o FX2.

Las categorías sujetas a cupos anuales (F1, F3 y F4) y las visas basadas en empleo (EB) representan una proporción menor.

En conjunto, los registros confirman que el proceso se ha vuelto cada vez más estricto y prolongado, con menos visas disponibles y mayores tiempos de espera para que los guatemaltecos puedan acceder a la residencia permanente en Estados Unidos.

“Ya había un proceso de revisión muy intenso”, confirma la abogada de inmigración Ana Gabriela Urizar, quien asesora a ciudadanos de distintas nacionalidades desde su firma en Nueva York.

“Es un proceso muy largo. Primero, es necesario presentar la solicitud dentro de Estados Unidos, ya sea por parte del ciudadano estadounidense solicitante o del residente permanente que busca que se otorgue la visa a su familiar, a través del formulario I-130”, explicó Urizar.

Tras la presentación de este documento, pueden pasar casi un año o hasta 14 meses para que se apruebe la primera fase del trámite. Una vez obtenida la aprobación, el proceso se remite al consulado estadounidense en el país del solicitante, donde se continúa con la emisión de la visa.

Para ello, se realiza un background check exhaustivo, la persona asiste a su entrevista consular y, si su fecha de prioridad está vigente (“current”), se aprueba finalmente la visa.

