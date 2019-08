Acuerdo migratorio con Guatemala es ilegal en EE. UU., aseguran fiscales de 22 estados

Un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habla a un grupo de jóvenes migrantes centroamericanos tras ser detenidos en la orilla del Rio Bravo, en la fronteriza Ciudad Juárez. (Foto Prensa Libre: EFE)

En una carta que fue enviada al Departamento de Seguridad Nacional, los vigilantes de la seguridad de 22 estados firmaron una petición para retirar ese acuerdo.

La carta, que fue publicada el jueves, fue escrita por el Procurador General de California, Xavier Becerra, y firmada conjuntamente por los estados que albergan al 68 por ciento de los que han recibido asilo en Estados Unidos, según cita el diario en The San Diego Union-Tribune.

En el documento los fiscales sostienen que el acuerdo para ser “tercer país seguro” viola la Constitución de los Estados Unidos porque discrimina a los solicitantes de asilo por su origen étnico y su país de orígen.

Entre los estados firmantes están: Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington. El Procurador General de Washington D.C. también firmó la carta.

“La Regla pone a las poblaciones vulnerables en riesgo de ser perseguidas en esos países e ignora la falta de sistemas de asilo justos y funcionales en esos países”, dice la carta. “En última instancia, este pozo llevó a que más inmigrantes se quedaran en las sombras, así como a solicitantes de asilo de buena fe a los que se les negó la protección de Estados Unidos”.

La carta está dirigida al Secretario del DHS Kevin McAleenan y al Procurador General William Barr.

“Guatemala tiene solo 12 funcionarios para trabajar en casos de asilo, y tres miembros del personal para entrevistar a los solicitantes de asilo”, dice la misiva.

El acuerdo de asilo migratorio fue firmado el 26 julio por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., bajo la presión del presidente Donald Trump.

Este es el acuerdo firmado:

Contenido relacionado:

>Acuerdo de visas temporales para trabajo agrícola funciona desde 2017 en Guatemala

>Diputados cuestionan a canciller y así defendió el acuerdo de asilo migratorio

>Visas temporales para guatemaltecos y las otras declaraciones de Trump sobre el acuerdo migratorio entre Guatemala y EE.UU.