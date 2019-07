Donald Trump cuestiona a Guatemala por no aceptar ser “tercer país seguro” y advierte sanciones

El presidente Jimmy Morales tenía pactada la firma del acuerdo pero luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el viaje a Washington.

La decisión de intentar ser un “tercer país seguro” fue criticada por múltiples analistas de seguridad que advirtieron sobre los riesgos que representa.

La resolución de la CC señala que el Congreso de la República debe aprobar el acuerdo.

En su cuenta de twitter, el presidente Donald Trump, dijo que “Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviado a Estados Unidos un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros al firmar el acuerdo necesario de Tercer País Seguro”.

Ahora revisaremos aranceles, gravámenes a remesas, o todo lo anterior, agregó el Trump, quien recriminó que “Guatemala no ha sido buena”.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019