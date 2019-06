Guatemala aún no aprueba proyecto del Plan de Desarrollo Integral

Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele y de México Andres Manuel López Obrador revisan un vivero, parte del programa Sembrando Vidas, parte del Plan de Desarrollo Integral, mediante el cual se hará una fuerte inversión en el país centroamericano. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que fue lanzado este 20 de junio en México aún no cuenta con el visto bueno del presidente Jimmy Morales quien no lo ha avalado, al parecer, porque el Gobierno hizo varias observaciones del documento a la Comisión Económica para América Latina (Cepal) quien no ha dado respuesta.

El Plan, cuyo objetivo es hacer inversiones multimillonarias en el Sur de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para disminuir así la migración forzada, comenzó a discutirse en noviembre del año pasado.

Días después, el 1 de diciembre, los presidentes de México, Guatemala y Honduras y el vicepresidente de El Salvador firmaron un acuerdo político que sentaba las bases para la construcción del proyecto.

Después de seis meses de esa firma que se llevó a cabo en México, justo el día en que asumió el gobernante izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, y después de varias reuniones, el Gobierno de Guatemala no termina de avalar el Plan.

La oficina de Comunicación de la Cancillería informó que Guatemala hizo algunas observaciones las cuales, a pesar de que “son de forma y no de fondo”, aún no se reciben, razón por la cual el mandatario Jimmy Morales no lo ha firmado.

El jueves pasado López Obrador y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele inauguraron en Tapachula, ciudad fronteriza del sureño estado de Chiapas, México, el Plan de Desarrollo Integral, sin embargo, llamó la atención que al acto no asistió el mandatario Morales ni el gobernante de Honduras Juan Orlando Hernández.

Hasta el momento se desconoce la razón de la ausencia de ambos presidentes. La embajada de México en Guatemala no respondió una solicitud de Prensa Libre acerca de si Morales fue invitado.

De los gobernantes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, solo Bukele ha respaldado el plan públicamente cuando en marzo pasado ya siendo presidente electo, afirmó que estaba “100% dispuesto a apoyar el Plan que propone López Obrador”.

El vicecanciller Pablo García Sáenz refirió el pasado 19 de junio que la actividad en la que participaron los mandatarios de México y El Salvador no correspondía al Plan de Desarrollo Integral, y que la reunión de ambos gobernantes posiblemente sería para abordar temas de interés bilateral entre esos países.

Pero la Cancillería guatemalteca tuvo que reconocer que la actividad sí era parte del proyecto, puesto que el jueves en Tapachula se habló de que el programa “Sembrando vida”, que promueve la reforestación, ofrece oportunidades de empleo en zonas rurales y contribuye a la recuperación de las zonas devastadas, podría extenderse a Guatemala.

Se presentaron proyectos

Víctor Asturias, comisionado de Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), instancia que ha sido invitada a las discusiones del Plan, explicó que el Gobierno de Guatemala pidió a diversas instituciones un listado de los proyectos que se pueden implementar en el marco del Plan para que fueran propuestos a México.

“Se le pasó una lista —de proyectos— a la Cancillería y ellos son los responsables de cuáles van a estar empujando hacia la Cancillería de México para ponerse de acuerdo, no tenemos la respuesta oficial de cuáles van a ser en los que nos enfocaremos”, precisó Asturias.

“Estamos todavía esperando que ellos nos responsan cómo les ha ido con la Cancillería mexicana”, añadió Asturias, quien informó que el Pronacom se encargó de entregar el listado de proyectos propuestos por instituciones de gobierno, aunque hubo otros sectores, que no identificó, que también lo hicieron.

El titular de Pronacom indicó que los proyectos que se identificaron corresponden a departamentos que han sido expulsores de migrantes, por ejemplo, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. Precisó que el mayor reto será vincular las necesidades de Guatemala con las de México y a partir de ahí trabajar coordinadamente.

Aunque Asturias ve como “una buena opción” el Plan de Desarrollo Integral, reconoce que los proyectos que este impulsa son, sobre todo, de largo plazo, como la construcción del Tren Maya o el gaseoducto.

Agregó que para tener un impacto más inmediato en la reducción de la migración se tendrían que centralizar los esfuerzos en planes como la habilitación del ingreso del ferrocarril en Tecún Umán, la reducción de los aranceles para la importación del café guatemalteco, el fortalecimiento de los puestos fronterizos para reducir el contrabando, y la agilización de las aduanas para facilitar el comercio entre ambos países.

“El Plan es una buena opción, siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades de Guatemala. Si de alguna forma se reduce el contrabando y se regulariza el comercio entre los países nos va a beneficiar tremendamente”, apuntó Asturias.

Desinterés

Ese silencio que respecto al Plan mantiene el Gobierno, es calificado por el excanciller Edgar Gutiérrez como negligencia, puesto que considera, el proyecto debería ser una prioridad para Guatemala debido a la coyuntura actual en la cual miles migran hacia EE. UU.

“Eso lo que demuestra es un desinterés bárbaro por los migrantes y por el desarrollo de la zona fronteriza, esto no se puede calificar de otra manera más que, ineficacia, desinterés y negligencia por parte del gobierno”, apuntó Gutiérrez.

No obstante, el excanciller no descarta que este desinterés pueda deberse a alguna fricción que Guatemala pueda tener con México y con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que también respalda el plan.

De hecho, la canciller Sandra Jovel mostró cierta inconformidad con el plan cuando el pasado 27 de mayo afirmó que este no fue presentado “de forma coordinada” puesto que aún había cierta información sobre las necesidades de Guatemala que estaban pendientes de ser verificadas.

Para Gutiérrez esa “incomodidad diplomática” puede ser la causa de que ninguna autoridad guatemalteca haya sido invitada al lanzamiento del Plan en Tapachula, así como la “actitud hostil” que el presidente Jimmy Morales ha mostrado en contra de la ONU.

En qué consiste el Plan

El Plan de Desarrollo Integral contempla al menos cinco grandes ejes.

Energía

Terminal de gas natural: Se trata de la construcción de una terminal de gas natural en Puerto Cortés, Honduras, y una central energética de 300 Megawatts. El costo estimado es de US$1 mil 200 millones.

Línea de gasoducto: Este proyecto incluye 600 kilómetros de línea del gasoducto que se conectaría desde México hasta Centroamérica, lo que podría bajar costos de energía.

Electricidad

Franja de interconexión: Con la implementación de una franja de conexión de energía eléctrica se permitiría mejorar el transporte de electricidad, y con una infraestructura de US$165 millones y US$300 millones para la conexión México-Guatemala se podría lograr un crecimiento en el sector energético.

Carreteras

Infraestructura en frontera: La Cepal propone el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, a lo largo de los 950 kilómetros entre México y Guatemala. Eso también representaría nuevas instalaciones de turismo, migración y carretera que conecta el paso a Petén.

Trenes

Conexión ferroviaria: Se plantea la construcción de 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta el puerto de La Libertad, en El Salvador, y con 225 kilómetros de ramales ferroviarios que conectan ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador.

