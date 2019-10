Qué ofrece Donald Trump a cambio de que la Corte Suprema elimine el Daca

El presidente estadounidense Donald Trump pidió a la Corte Suprema eliminar el programa Daca y a cambio ofreció un acuerdo legislativo para legalizar a soñadores que llegaron indocumentados a ese país siendo niños.

“Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios mucho más grandes de lo que se pensaba. Si hacen lo correcto y no dejan DACA, con todas sus implicaciones legales negativas. Los republicanos y los demócratas tendrán un TRATO para permitirles quedarse en nuestro país en muy poco tiempo. ¡Realmente beneficiaría a DACA y se haría de la manera correcta!”, tuiteó Trump.

President Obama said that he did not have the right to sign DACA, that it will never hold up in court. He signed it anyway! If the Supreme Court upholds DACA, it gives the President extraordinary powers, far greater than ever thought. If they do what is right and do not let……

