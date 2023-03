“Yo estuve allí y nos tenían bajo llave”: migrante guatemalteco relata lo que vivió en albergue que se incendió en Ciudad Juárez

Recuerda que el trato que reciben de parte de agentes migratorios de México puede considerase como inhumano, pues durante su estadía estuvo bajo llave y durante los dos días que permaneció en el lugar solo le dieron un plato de comida; además, en los baños no había agua.

“Yo estuve allí y nos tenían bajo llave”, recuerda el guatemalteco, que lamenta la muerte de los connacionales en el incendio de Ciudad Juárez.

“A mí me agarraron en el Puente Juárez los de Migración (…) y me llevaron bajo engaño porque me dijeron que era solo para anotar unos datos y que me soltarían, pero no fue así. Al momento de llegar a las oficinas, en las rejas blancas que se ven en el video ahí le quitan todo a uno, el teléfono, dinero y documentos y abren la puerta para que unos se vaya para adentro, donde están las colchonetas que se quemaron”.

Agregó que “uno no sabe qué es lo que realmente va a pasar, le dan a uno una colchoneta deteriorada y una sábana de aluminio, los baños están sucios y no hay agua todo está buen sucio y todos desesperados ahí adentro. El guardia de seguridad que está ahí no da nada de información y los de Migración son bien prepotentes”.

Respecto a la tragedia en Ciudad Juárez dijo que “es impactante. Yo me he puesto en los zapatos de cada persona, tanto de los que están vivos como los fallecidos. Lamentable porque conmueve el corazón porque uno ya vivió en carne propia estar encerrado y es doloroso para la familia”.

“La única puerta que se ve el video es la única puerta, ya no hay más no a los costados ni atrás y no se pueden botar, y el único que tiene la llave es el guardia”.

Agregó que es como una cancha de basquetbol en donde lo único que hay son colchones viejos; además, recuerda que para tomar agua debían compartir un mismo garrafón, por lo que ahora considera que no vale la pena emprender ese tipo de viajes.

Qué dice México

El personal a cargo de un centro de detención donde murieron 39 migrantes durante un incendio en la mexicana Ciudad Juárez no hizo nada para evacuarlos, aseguró este miércoles la Fiscalía General, que investiga a ocho personas por presunto homicidio.

El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del lunes luego de que un grupo de migrantes prendió fuego a colchones en protesta por su posible deportación, según las autoridades.

Varios de ellos habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez (fronteriza con Estados Unidos), donde pedían dinero, vendían chucherías o limpiaban vidrios de vehículos a cambio de monedas.

“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, dijo en rueda de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.