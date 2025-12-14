Muere Abraham Quintanilla: familiares se pronuncian tras el fallecimiento del papá de Selena

La noticia del fallecimiento de Abraham Quintanilla, papá y exmánager de Selena, conmovió a los seguidores de la cantante y de su hermano, A. B. Quintanilla, artista que confirmó el deceso por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con la prensa internacional, el deceso ocurrió por causas naturales, aunque se desconoce el motivo exacto. Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, afirmó que Quintanilla “luchaba contra la presión alta y la diabetes”, reportaron medios extranjeros.

Hasta hace pocas horas, únicamente se conocía el mensaje del hijo de Quintanilla en redes sociales. No obstante, la familia publicó en la cuenta oficial de Instagram de la fallecida Selena un comunicado para informar sobre su postura respecto del deceso.

“La familia Quintanilla anuncia con profundo pesar el fallecimiento de Abraham Quintanilla, amado esposo, padre y patriarca de la familia Quintanilla, quien falleció la mañana del sábado”, publicaron.

Pese a que agradecen las muestras de cariño, solicitan privacidad en estos momentos de duelo: “La familia agradece las numerosas muestras de cariño, oraciones y apoyo que ha recibido, y solicita respetuosamente privacidad mientras atraviesa su duelo y reflexiona en estos momentos”.

Abraham Quintanilla: el pilar de una familia entregada a la música

Además de pedir privacidad, la familia aprovechó el comunicado para externar sus sentimientos respecto del hombre que fue padre, esposo y guía a lo largo de su vida.

“Abraham fue un hombre de familia entregado, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y un amor firme. Fue una presencia guía dentro de su familia y trabajó incansablemente para proteger, proveer y liderar con integridad”, externaron.

Asimismo, recalcaron el papel del productor como mánager de su fallecida hija Selena, una labor que permitió impulsar la carrera de una de las artistas latinoamericanas más queridas.

“Como padre y representante de Selena y Los Dinos, Abraham desempeñó un papel esencial en el desarrollo de los talentos de sus hijos y en ayudar a compartir su música con el mundo. A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido con honrar el legado de Selena con cuidado, responsabilidad y profundo respeto”, agregaron.