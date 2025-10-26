OEA pide respetar elecciones en las que se eligió como presidente a Bernardo Arévalo

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó este domingo 26 de octubre que sigue de cerca los acontecimientos recientes en Guatemala, haciendo énfasis en la necesidad de respetar la elección legítima de Bernardo Arévalo como presidente en 2023.

La OEA emitió un comunicado el 26 de octubre de 2025, en el que subraya la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas de conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho, así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco, que eligió a Arévalo como su presidente constitucional.

La OEA también expresó su confianza en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional en el país.

Además, la Secretaría General mantiene comunicación con contrapartes nacionales e internacionales y reitera su disposición a continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional.

La @OEA_oficial se mantiene atenta a Guatemala y reitera la importancia de respetar las votaciones del 2023 qué dejaron a @BArevalodeLeon como presidente. La postura se da tras una orden de juez que anula todo lo relacionado a @msemillagt. pic.twitter.com/wEM8Q0geYT — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 26, 2025

El pronunciamiento se produjo en un contexto de tensiones políticas, en donde la Corte de Constitucionalidad (CC) ha dado un plazo de 12 horas al Gobierno para informar si se han respetado los resultados de las elecciones generales de 2023.

El requerimiento surgió tras una acción legal presentada por los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra, quienes impugnaron una resolución del juez Fredy Orellana que podría afectar la validez de los cargos públicos obtenidos en dichos comicios.

