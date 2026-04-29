Política
Arévalo evalúa a Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio para liderar el MP
El presidente Bernardo Arévalo avanzó en el proceso de selección del fiscal general al entrevistar a otros dos aspirantes, quienes expusieron sus propuestas y valoraron el encuentro como positivo.
El presidente Bernardo Arévalo entrevista a los aspirantes a fiscal general Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio durante la jornada de evaluación en Casa Presidencial. (Foto Prensa Libre: Presidencia)
El presidente Bernardo Arévalo entrevistó en privado este miércoles 29 de mayo a los candidatos a fiscal general Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio, como parte del proceso final para seleccionar al nuevo jefe del Ministerio Público (MP), quien deberá asumir el cargo el próximo 17 de mayo en sustitución de Consuelo Porras.
García Alvarado calificó como “histórica” su participación en la reunión con el mandatario. Durante el encuentro, expuso su plan de trabajo, enfocado en modernizar la acción penal y adaptar la institución a los retos actuales, como los delitos transnacionales y digitales.
El candidato destacó su trayectoria dentro del Ministerio Público y aseguró que es un “fiscal de carrera” sin sanciones ni señalamientos en su contra. Además, propuso fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades como la Policía Nacional Civil, sin afectar la autonomía constitucional del MP.
También subrayó la necesidad de actualizar los métodos de investigación, al considerar que estos deben evolucionar respecto de los utilizados desde la creación de la institución en 1994.
Por su parte, Ávila Aparicio indicó que su entrevista con el presidente se desarrolló en un ambiente “objetivo, real y concreto”. Señaló que las preguntas fueron directas, lo que le permitió responder con seguridad durante el proceso de evaluación.
Aunque evitó detallar los temas abordados, afirmó que estos serán dados a conocer conforme avance el proceso. Asimismo, confirmó que en la reunión participó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Ávila Aparicio consideró que este tipo de dinámicas fortalece la coordinación entre instituciones del Estado y contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.
La jornada de entrevistas comenzó el martes pasado con la participación del abogado Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Estrada Barrientos, y concluirá el jueves con Julio César Rivera Clavería y Néctor Wilebaldo de León Ramírez.
Terminamos el segundo día de entrevistas con los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público:— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 30, 2026
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