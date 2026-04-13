Arévalo llama a la nueva CC a “asumir desafíos” y que cuide los fundamentos constitucionales

Para este martes 14 de abril está programado que los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomen posesión de sus cargos.

En ese sentido, el presidente Bernardo Arévalo se refirió al tema en la conferencia de prensa conocida como la Ronda y envió un mensaje a los magistrados que asumirán funciones.

Añadió que la CC es la máxima institución garante del sistema de justicia.

“Quiero entregarles un mensaje a los nuevos magistrados que asumirán esta gran responsabilidad al servicio del pueblo de Guatemala”, indicó.

Agregó: “Son muchos los temas pendientes, son tantos los cuestionamientos a un sistema que sabemos requieren cambios importantes, pero debemos empezar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una corte que ocupa un lugar central en nuestro sistema jurídico, ayudar a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea que requiere el mayor compromiso”.

“Mi llamado es a asumir estos desafíos y aspectos pendientes como una oportunidad para fortalecer la ruta de avances que nuestro país demanda, una nueva Corte que asuma la trascendencia del papel que juega, que no aspire a ser un árbitro de todos los conflictos y que al mismo tiempo sepa cuidar de los fundamentos constitucionales de nuestra democracia y de nuestro espíritu republicano es vital. En nuestro gobierno verán a un aliado para seguir adelante en este camino”, externó el mandatario.

Los magistrados elegidos para la CC rindieron juramento el pasado 24 de marzo y todos tomarán posesión este martes, según la agenda.

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Magistrados que tomarán posesión

Magistrados titulares

Gladys Anabella Morfin Mansilla

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez

Roberto Molina Barreto

Dina Josefina Ochoa Escribá

Julia Marisol Rivera Aguilar

Magistrados suplentes

María Magdalena Jocholá Tujal

Luis Fernando Bermejo Quiñónez

Luis Alfonso Rosales Marroquín

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

José Luis Aguirre Pumay

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