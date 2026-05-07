El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viaja a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández este viernes 8 de mayo.

La politóloga Fernández, quien ha prometido dar continuidad al anterior Gobierno derechista y aplicar mano dura contra el crimen, asumirá como mandataria para el período 2026-2030, en una ceremonia de investidura abierta al público en el Estadio Nacional, a la cual asistirán delegaciones de 71 países.

Entre los representantes de alto nivel se encuentran, además de Felipe VI, los presidentes Bernardo Arévalo, de Guatemala; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; José Antonio Kast, de Chile; Isaac Herzog, de Israel, y Luis Abinader, de República Dominicana, así como el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, estarán presentes cancilleres o vicecancilleres de Nicaragua, Uruguay, Perú, Argentina, Colombia y México.

Este 8 de mayo, en la ceremonia de traspaso de poderes, Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Fernández, quien se ha autodenominado su “heredera”. Ella fue ministra de Planificación y de la Presidencia durante su Gobierno y se convertirá en la segunda mujer en llegar a la Presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014).

La toma de posesión estará custodiada por unos 800 policías, quienes ejecutarán un operativo de seguridad dentro del estadio y en un perímetro de un kilómetro alrededor del recinto.

Laura Fernández ganó los comicios de febrero pasado en primera ronda, con el derechista Partido Pueblo Soberano y el 48.3% de los votos, seguida de Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33.44%.

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Después de ganar las elecciones del pasado 1 de febrero, Fernández volvió al Gobierno de Chaves como ministra de la Presidencia, algo inédito en el país. También lo fue el anuncio del pasado martes, en el que la presidenta elegida designó al actual mandatario como ministro de la Presidencia y de Hacienda de la nueva administración.