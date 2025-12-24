CC pide informe al Congreso por aprobación del Presupuesto tras amparo de abogado

Las objeciones por la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2026 siguen su curso, por parte de ponentes que quieren frenar su aplicación. A falta de siete días para terminar el año, el Congreso deberá entregar un informe sobre la manera en que se aprobó esa ley presupuestaria.

Este miércoles 24 de diciembre se publicó el expediente 9841-2025 de la Corte de Constitucionalidad, en el que se ordena al Congreso de la República entregar un informe detallado sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2026.

La petición del tribunal constitucional forma parte del trámite del amparo que interpuso el abogado Diego Sagastume el lunes 22 de diciembre. El Congreso debe atender la solicitud y entregar el informe en un plazo de 48 horas.

Sagastume califica la Ley del Presupuesto 2026 como “una aberración jurídica” y sostiene que el dictamen fue presentado tarde, “fuera del plazo legal”, y agrega que eso causó, de manera intencional, que los diputados no analizaran los cambios con el tiempo ni el espacio necesarios para examinar a detalle el contenido.

“No hubo discusión de este presupuesto; esa ley pasó suave como cuchillo en mantequilla, sin mayores análisis. Hubo violaciones en el decreto de aprobación, que fue aprobado por el presidente Bernardo Arévalo. Estamos evitando que esta violación a normas orgánicas entre en vigencia en enero del 2026. Lo que estamos pidiendo es que se revierta la aberración jurídica”, acusó Sagastume cuando presentó las acciones de amparo.

Historial del aval

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a finales de noviembre de 2025, en una sesión que se extendió hasta la madrugada del 26 de noviembre. La ley fue aprobada con el voto de una amplia mayoría de diputados bajo la figura de urgencia nacional. El monto total asciende a aproximadamente Q163 mil 469 millones, equivalente a más de US$21 mil millones, lo que representa un incremento respecto al presupuesto del año anterior.

El gobierno y el Ejecutivo, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, defendieron la aprobación argumentando que permitirá fortalecer inversiones públicas, impulsar proyectos de desarrollo y promover crecimiento económico.

Sin embargo, la forma en que se aprobó —de madrugada y con debate público limitado— ha generado controversia y rechazo de algunos sectores. Organizaciones como la Cámara del Agro (Camagro) han cuestionado que el proceso careció de transparencia y consideran que se replicaron “prácticas opacas del pasado”, especialmente en un año preelectoral, lo que podría fomentar discrecionalidad fiscal.