Cierre de Sesán no se concretó

La desnutrición crónica afecta a la mitad de los niños guatemaltecos menores de 5 años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante su campaña electoral, el presidente Alejandro Giammattei anunció que cerraría la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) porque no cumplió con sus atribuciones, lo que provocó que no se redujera la desnutrición crónica; sin embargo, esto no ocurrirá.

Castillo informó, durante una conferencia de prensa efectuada este 22 de enero en el Palacio Nacional de la Cultura, que la Sesán continuará con sus funciones.

“En esa -secretaría- ya se está trabajando (…) La prioridad número uno de nuestro gobierno, si bien estamos preocupados por la infraestructura, salud y educación, es la desnutrición”, expresó el vicepresidente.

Dijo que el viernes de esta semana se reunirán para hacer un “lanzamiento” en este tema y que el gabinete que se ocupa de la atención a la desnutrición crónica “debe funcionar y funcionar bien”.

El anuncio de Giammattei, como mandatario electo, fue que se revisarían todas las acciones de combate a la desnutrición, las cuales estarían a cargo de la cartera de Salud. “Diecisiete programas miran desnutrición en Guatemala y los vamos a replantear todos”, afirmó.

La Sesán fue creada en el 2005 siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), presidido por el Vicepresidente, y tiene la obligación de presentar las políticas para atender la seguridad alimentaria del país para su posterior aprobación.

Su función no es específica para la atención de la desnutrición crónica, pues también coordina el trabajo interinstitucional y organiza programas y proyectos de organizaciones gubernamentales que tienen que ver con seguridad alimentaria.

Otros temas

El vicepresidente ofreció las declaraciones al concluir una reunión con su homólogo de El Salvador, Félix Ulloa, quien efectuó una visita de cortesía para hablar de temas como integración centroamericana, cooperación bilateral y reformas al Parlamento Centroamericano.

En esa conferencia se confirmó la intención de los dos países por cambiar el método de trabajo del foro regional.

Castillo también justificó el nombramiento del exvicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria como comisionado presidencial de Derechos Humanos al indicar que su perfil es el competente.

“Es una persona que el doctor Giammattei consideró que tenía las cualidades correspondientes y por eso está en esa posición”, afirmó.

El vicemandatario agregó que no habrá prórroga para el estado de Prevención en Mixco y San Juan Sacatepéquez que vence hoy.

