Cómo los nombramientos del Ejecutivo cambian el escenario en la Corte de Constitucionalidad

Finalmente, la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó integrada con la designación por parte del presidente Bernardo Arévalo de las abogadas Gladys Anabella Morfín Mansilla y María Magdalena Jocholá Tujal como magistradas titular y suplente, respectivamente, en representación del Organismo Ejecutivo.

Con la designación realizada el pasado miércoles 11 de marzo en Consejo de Ministros por el mandatario, concluye la integración de la alta corte para el periodo 2026-2031, tal y como lo exige la Constitución Política de la República, en donde se establece que los cinco órganos electores, que son la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos, deberán realizar la designación a más tardar un mes antes del 14 de abril, que es la fecha en la que los nuevos magistrados constitucionales tomarán posesión de sus cargos.

Sobre la designación del presidente Bernardo Arévalo, analistas consultados coinciden en que la decisión del mandatario fue "acertada" y al mismo tiempo compleja, ya que contaba con muy buenos perfiles para escoger.

También consideran que la decisión del mandatario fue “estratégica” y apegada a los intereses del Organismo Ejecutivo, partiendo de que el mandatario ya conocía quiénes habían sido los magistrados electos por parte de los otros entes encargados de llevar a cabo las respectivas designaciones.

Decisión estratégica

A criterio del politólogo Renzo Rosal, la decisión del presidente fue acertada, pero también fue tomada de forma “cuidadosa y estratégica”. Asegura que tanto Morfín como Jocholá combinan capacidad técnica, experiencia en el área pública y también “una dosis de valentía”, que es muy necesaria para asumir el reto en la Corte de Constitucionalidad.

“Me parece que tomó una decisión estratégica, en términos de tomar en cuenta a personas que tengan, digamos, el carácter, quizá no la experiencia en la CC porque no han estado ahí. Pero sí creo que tienen la suficiente dosis de capacidad, experiencia en el área pública, experiencia también en el manejo constitucional y una dosis de valentía para asumir el cargo”, asegura Rosal.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, también considera acertada la decisión del presidente, esto a pesar de que algunos sectores ya se pronuncian en contra de la designación.

“Creo que quienes realmente conocen el trabajo que ha desarrollado la licenciada Morfín en toda su trayectoria concordamos en que es una buena designación. No hay ningún problema, ella no tiene ningún impedimento como para que quieran impugnar”, asegura.

Pablo Escobar, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), indica que dentro de los candidatos que se postularon ante la Presidencia para la CC había perfiles muy idóneos para ocupar el cargo. También asegura que lo más probable en este proceso de designación por parte del presidente es que la decisión se enfoque en responder a los intereses del oficialismo.

“Con esta designación lo más seguro y lo más probable es que sea una designación que responda a los intereses del oficialismo, que es algo que se espera en este proceso por parte del Ejecutivo”, puntualiza.

Representantes del CSU en el centro de la balanza

En cuanto a la correlación de fuerzas que se podría dar con la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, Rosal proyecta que la misma estará “balanceada”, lo que hace difícil de predecir si habrá un sector que será el claro dominante en la toma de decisiones. En este aspecto, indica que por un lado estaría el voto de las profesionales designadas por el Ejecutivo y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y por el otro están los otros dos que son “bastante cuestionados” por parte de los representantes del Congreso y la CSJ, dejando en medio a la representante del CSU, cuyo voto “será clave” dependiendo del tema a tratar.

“Creo que queda una correlación al final como 2-2-1, los dos bloques que mencioné, y el caso del Consejo Superior Universitario. Yo creo que va a depender mucho de qué tema se aborde, para ver hacia dónde se inclina la decisión de quienes ahora están designados por el Consejo Superior Universitario. Entonces, me parece que es una conformación balanceada, balanceada también entre reelectos y nuevos. Digamos, va a haber dos magistrados reelectos, Ochoa y Molina Barreto, y tres nuevos, eso también le da un sentido interesante”, asegura.

Carmen Aída Ibarra destaca también otro aspecto importante que deberá tomar en cuenta la nueva CC, y es la necesidad de que los nuevos magistrados actúen con mesura y con respeto a la división de poderes, a diferencia de lo ocurrido con la magistratura actual, ya que considera que la CC siempre debe actuar con respeto institucional.

“Esperaríamos que puedan dar su aporte en esta Corte de Constitucionalidad para poco a poco hacer una transición de una corte celestial a una corte con límites y alcances establecidos. Que no incurra en ejercicios de poder arbitrario, como legislar desde sus magistraturas, porque eso solo corresponde al Congreso. O que desde sus magistraturas quieran imponer decisiones o formas de proceder a otros poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial”, afirma.

Papel de la CC en año electoral

Un aspecto que cobra relevancia en la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad es quién ostentará la presidencia este año y en el 2027, ya que el próximo año la Corte tendrá una gran incidencia debido a los amparos y acciones legales que pueden presentarse con el objetivo de impugnar candidaturas e inscripciones de partidos políticos.

La presidencia de la CC se rota de forma descendente, comenzando por el magistrado de mayor edad. Antes de la designación hecha por el presidente, se mencionaba la posibilidad de que Roberto Molina Barreto, titular designado por el Congreso, tendría la presidencia en el 2027, lo que podría haber beneficiado principalmente a diputados y partidos políticos, porque fue designado por el Congreso. No obstante, ahora el panorama cambia y toma un nuevo giro con la llegada de Anabella Morfín a la CC, según indica Renzo Rosal.

“Ahora queda Anabella Morfín que va a ser la presidenta este año y el siguiente año, que es el electoral, lo será la licenciada Astrid Lemus. Entonces, yo creo que en esa correlación en el año electoral será alguien de buen criterio quien presida la CC y también le da un sentido interesante. Y también hay que recordar que las dos abogadas que mencioné van a ser a las que les toca establecer y conocer probablemente casos vinculados con el actual Ejecutivo. A este Ejecutivo le interesan especialmente estos dos primeros años, 2026-2027, y de ahí en adelante pues la CC tendrá que lidiar con un nuevo Organismo Ejecutivo”, puntualiza.

En este sentido, Carmen Aída Ibarra también destaca que tanto Anabella Morfín como Astrid Lemus, que son de una línea “democrática”, presidirán la Corte de Constitucionalidad tanto en el año preelectoral como en el electoral, lo que vislumbra un panorama interesante.

“Va a ser interesante también que estas dos señoras presidan la Corte porque las dos son democráticas, tienen temple para tomar decisiones, para guiar la Corte, van a estar en un periodo muy difícil porque este año es preelectoral, el otro es electoral, o sea que Ana Bela Morfín va a tener una buena parte de este año preelectoral y parte del siguiente justo cuando se lleve a cabo toda la inscripción de los candidatos y luego el periodo electoral, o sea, en las votaciones ya le van a tocar a Astrid Lemus”, asegura.

Ibarra también resalta que, por primera vez en la integración de la CC, estará representada mayoritariamente por mujeres, con cuatro magistradas titulares y dos suplentes, de las 10 magistraturas que fueron designadas por los cinco entes electores.