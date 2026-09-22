Congreso entra a sesión plenaria con acuerdos para exonerar impuestos a los combustibles

El alto costo de los combustibles que movilizó algunas protestas y bloqueos en el país finalmente tendrán eco en el Congreso, ya que los diputados esperan aprobar en la sesión de este martes una iniciativa de ley para mitigar la crisis.

La nueva propuesta va alejada del subsidio que defendió por varias semanas el presidente Bernardo Arévalo y sus ministros, y va más acorde con la demanda de algunos sectores por la suspensión temporal de impuestos.

La diputada Victoria Palala, de la facción oficialista, explica que se presentó una nueva iniciativa, que cuenta con el respaldo de varias bancadas.

Esos acuerdos permitirían su aprobación de urgencia nacional, con el voto favorable de no menos de 107 diputados. Así, la propuesta se dispensa de pasar a comisión para dictamen y se aprueba en una sola sesión.

Esta iniciativa lleva por nombre Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles y consta de 11 artículos.

Plantea una suspensión temporal al Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP); y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y venta de los combustibles.

Para aprobar una nueva ley de urgencia nacional el Congreso necesita 107 votos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

De acuerdo con el documento, la medida sería aplicable para la gasolina superior; gasolina regular; diésel y gas oil, desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2026.

“A partir del 1 de enero de 2027, los productos correspondientes a gasolina superior, gasolina regular y diésel y gas oil dejarán de estar exentos”, explica el documento.

Con esa suspensión de impuestos se calcula que el galón de diésel alcanzaría los Q40.66; Q32.90 la gasolina regular y Q34.59 la superior.

Hay acuerdos

Previo a la sesión plenaria el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor, ofreció una rueda de prensa, en la que anunció los acuerdos en favor de la exención temporal de impuestos.

“Tenemos claridad que lo que el pueblo de Guatemala está pidiendo es que el Congreso tome una postura por el alto precio de los combustibles (…) hay diferentes propuestas en relación a la suspensión temporal de los impuestos”, dijo.

Diputados del bloque Valor fijaron postura para apoyar la suspensión temporal de los impuestos a los combustibles. Fotografía: Congreso.

En la agenda figura una iniciativa que también plantea suspender de forma temporal los impuestos a los combustibles, pero no sería la propuesta que tiene consensos por lo que se debería de alterar el orden del día.

“Existe ya bastante consenso con relación a la suspensión temporal de manera extraordinaria, se está discutiendo con varios bloques legislativos (…) el consenso va en la línea de la suspensión temporal de los impuestos”, enfatizó Palencia.

Antes de que el Congreso impulse una nueva ley planea dar lectura al presupuesto nacional para remitirlo a la comisión de Finanzas; así mismo conocer las objeciones del diputado Allan Rodríguez a un subsidio aprobado a los combustibles que no ha entrado en vigor.