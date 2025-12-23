Desmontan equipo de monitoreo para vigilancia en alcaldía de Antigua Guatemala

Un grupo de empresarios y autoridades ediles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, mantiene una pugna por el control de más de 500 cámaras de videovigilancia, situación que se intensificó este martes 23 de diciembre.

La Fundación para la Conservación de la Ciudad de La Antigua Guatemala (Fundantigua) emitió un comunicado en el que indicó: “Ante la negativa reiterada del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, de devolver el equipo de monitoreo, propiedad de Fundantigua, el Ministerio Público (MP), con el acompañamiento del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, intervino formalmente y coordinó la recuperación del mismo, dentro de un proceso de investigación que actualmente se encuentra en curso”.

Fundantigua afirmó que el jefe edil “se resistió hasta el último momento a hacer entrega del equipo”, lo cual obligó a la recuperación mediante diligencia del MP, en el marco de una investigación por abuso de autoridad, apropiación y retención indebidas.

“La entrega del equipo se dio ante la inminente orden judicial que llegaría a la Alcaldía, como consecuencia de una denuncia plenamente procedente, que se interpuso ante el Ministerio Público”, afirmó la entidad.

Fundantigua comunicó que la entrega de la propiedad privada no fue voluntaria y que “la negativa del alcalde de agilizar la devolución de los aparatos puso en riesgo la seguridad del municipio, al anteponer intereses personales a la legalidad y al funcionamiento de un sistema que es utilizado para la protección del vecino y del turista en Antigua Guatemala”.

Afirmó que recibió este 23 de diciembre el equipo en calidad de legítimo propietario y que lo trasladó de inmediato al nuevo Centro de Monitoreo, coordinado por el Ministerio de Gobernación, como representante del Estado, garante de la seguridad en el país.

Según la entidad, el objetivo es apoyar, “sin intereses particulares”, la seguridad de los antigüeños y de los turistas, la cual —según afirmó— se vio afectada entre el 2000 y el 2020, cuando el municipio fue catalogado como zona roja.

Recordó que esta situación motivó a un grupo de más de 60 empresarios a efectuar una alianza público-privada y firmar un convenio de cooperación con la Municipalidad de Antigua Guatemala, a la cual otorgó, en calidad de uso, más de US$1 millón en una Central de Monitoreo, cámaras y botones de emergencia.

“Pero ante las políticas de la actual Alcaldía de no acudir a las mesas de seguridad, cambiar personal especializado por familiares de funcionarios, utilizar el sistema para colocar multas y alejarse del objetivo principal, que es la seguridad ciudadana, Fundantigua dio por terminado el convenio y trasladó su apoyo al Ministerio de Gobernación”, aseguró.

Fundantigua destacó que el fin del proyecto es contribuir con la comunidad antigüeña para mantenerla a salvo y lejos de la criminalidad y que, como ente respetuoso de la ley, sabe que la seguridad es responsabilidad del Estado de Guatemala, pero, como representante de un grupo de ciudadanos guatemaltecos responsables, “desea apoyar el engrandecimiento de Antigua Guatemala”.

El lunes 22 de diciembre, la Municipalidad de Antigua Guatemala comunicó que, derivado de la terminación unilateral del convenio de subvención 03-2025 por parte de Fundantigua, notificada el pasado 25 de noviembre, esa administración inició un proceso técnico para la devolución de los bienes que la Fundación aportó a título gratuito a la comuna para el Centro de Monitoreo y Control de Cámaras, ubicado en el Centro Cultural César Brañas.

“A pesar de que Fundantigua no ha cumplido con la entrega del requerimiento formal por escrito detallando los bienes y no compareció a la reunión de seguimiento programada para el 11 de diciembre, la municipalidad ha procedido, de oficio, a realizar una auditoría técnica para el resguardo de información sensible y confidencial, propiedad de la comuna, y a la elaboración de un inventario técnico para priorizar equipos según su criticidad operativa”, afirmó.

Añadió la comuna que no ha recibido respuesta alguna a las comunicaciones enviadas para coordinar el retiro del equipo.

“Ante la inminente suspensión de labores por las festividades de fin de año y para evitar que los bienes permanezcan bajo custodia municipal fuera de los plazos previstos, se ha instado y conminado a Fundantigua para que, en un plazo de 12 horas, se presente con personal técnico calificado para el desmontaje y retiro de los bienes”, según informó la comuna el lunes.

Aseguró que ha cumplido con todas las fases preparatorias y que la responsabilidad del retiro físico recae exclusivamente en la gestión de Fundantigua.

“Nuestra prioridad absoluta es garantizar una entrega ordenada que no vulnere la seguridad de los habitantes de nuestra ciudad”, remarcó.

Se solicitó a la Municipalidad de Antigua Guatemala una postura por las diligencias de este martes, pero aún se espera la información.

El 26 de noviembre pasado, Fundantigua indicó que el proyecto de seguridad ciudadana, financiado con aportes privados, “se politizó” por supuestas interferencias de la comuna.

