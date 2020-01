Diputados discrepan por requisitos para tomar posesión de curules

Diputados de la comisión preparatoria del Congreso define distribución de curules para la novena legislatura. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Los jefes de bloque designados para la novena legislatura acudieron este 8 de enero a la primera sesión preparatoria previo a tomar posesión en el cargo. Durante la reunión acordaron la distribución de las curules, pero también discutieron sobre los requisitos que deben cumplir los diputados para ser juramentados.

Aunque la Ley Orgánica del Organismo Legislativo no establece un procedimiento, en otras legislaturas la comisión se ha instalado con los jefes actuales y han solicitado que los congresistas presenten su documento personal de identificación, la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el denominado finiquito que emite la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Algunos parlamentarios consideran que se debe seguir con ese precedente y solicitar esos tres requisitos para que sus colegas tomen posesión, pero, además, el finiquito esté actualizado -emitido este año-.

“La Contraloría indica que cada funcionario público tiene que tener el finiquito 2020. No puede ser posible que por un berrinche de una diputada que quedó -en alusión a Lucrecia Hernández Mack-, vayamos a obviar ese requisito. Si algún diputado no cumple con esos requisitos se tendría que declarar vacante la curul y llamar al siguiente que corresponde”, señaló Manuel Giordano, parlamentario de FCN-Nación.

“Lo primero que hay que tomar en consideración es la notificación del TSE, y se han pedido otros requisitos como el DPI y el finiquito, que han sido requisitos que ya son precedentes en las últimas legislaturas”, dijo Oscar Chinchilla, diputado de CREO.

Otros congresistas creen que esos requisitos no están respaldados en ley y que solo buscan evitar que rivales políticos asuman el cargo por el cual fueron electos.

“Es una cuestión de una mala interpretación, generalmente hecha de mala fe, alrededor de un tema que desde el punto de vista jurídico está suficientemente claro, la Ley Electoral establece claramente que la comisión de credenciales lo único que hace es revisar la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral y no solicita ningún otro documento”, explicó Bernardo Arévalo, diputado electo por Semilla.

Carlos Barreda, congresista reelecto por la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que por revanchismo político están tratando de bloquear algunas juramentaciones.

“El único requisito es tener la credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral. La limitante que establece la Ley Electoral son los requisitos para la inscripción, pero desde el momento que el Tribunal ha adjudicado y ha emitido la credencial es a lo único que se debería de limitar el pleno de determinar que esas credenciales son correctas”, expresó.

El 14 de enero, una comisión de calificación deberá integrarse para verificar las credenciales de los 160 diputados electos y que estos puedan asumir sus curules.

Antecedente

Hace cuatro años, el diputado electo por el partido Viva Edgar Zamora no asumió la curul. La comisión calificadora de ese momento determinó que no tenía finiquito. Zamora presentó varias acciones legales, pero no logró ocupar el escaño.

Diputados asignan curules

En esta primera reunión, la directiva presentó tres opciones para la asignación de curules, aunque muy similares. El primer acuerdo político que alcanzaron los jefes de bloque fue esa distribución.

A partir del 14 de enero, cuando tomen posesión, en el lado derecho del hemiciclo se sentarán las bancadas UNE, Semilla, Winaq, MLP, Todos y Creo, Mientras que en el lado izquierdo lo harán Prosperidad Ciudadana, FCN-Nación, Pan, Valor, Vamos, Victoria, UCN, Bien, Humanista, Viva, Unionista, URNG y Podemos.

El hemiciclo tiene 154 curules más nueve de la directiva por lo que a algunos bloques les hará falta algún espacio, pero cuando se efectúa la elección de la Junta Directiva se les ubicará uno.

