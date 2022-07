Edmond Mulet asume como secretario general del Movimiento Cabal y critica al actual gobierno por la corrupción y la violencia

Afirmó que la población busca justicia y no la obtiene; ansía seguridad, y no la encuentra; quiere paz, pero no la hallan y desea trabajo, pero no existe.

“Aspiramos a superarnos y a educarnos, pero no hay oportunidades; necesitábamos un poco de salud y se nos niega. Los que hoy roban, ofrecieron un cambio y en cambio son lo mismo de lo mismo”.

“Traficantes, ladrones, falsos doctores y falsos profetas. Las leyes se compran en el Congreso. El tridente es diabólico no descansa, trabaja día y noche, a todas horas vendiendo al pueblo por dos monedas de plata”, afirmó Mulet.

Expresó que el gobierno y sus socios aprueban préstamo y más préstamos multimillonarios, estado de Calamidad y tienen las bolsas y las manos llenas de los impuestos y todos los días dan más miseria, corrupción y más abuso.

“Estos ladrones sólo tienen una idea en mente, seguir saqueando los fondos públicos. Este gobierno corrupto no tiene principios, pero sí tendrá un final y será tras las rejas”.