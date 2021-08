EE. UU. anuncia nueva política de restricción de visas a quienes estén involucrados en corrupción o “atenten contra la independencia judicial”

Agregó que como se describe en la estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración, anunciada por la vicepresidente Harris el 29 de julio:

“Los desafíos de la gobernanza, incluida la corrupción generalizada, socavan el progreso en las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil. Las empresas privadas citan la corrupción como un impedimento para la inversión”, señaló.

Agregó: “La debilidad de las instituciones democráticas, junto con una impunidad desenfrenada, ha reducido la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y la independencia de los sistemas judiciales. Las elecciones controvertidas y la opacidad de la toma de decisiones por parte del gobierno han llevado a la violencia”.

Estados Unidos afirmó que su intención es apoyar a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades entre las personas de Centroamérica mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la transparencia.

Resaltó que para avanzar en esta lucha contra la corrupción, este miércoles 4 de agosto anuncia una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas al gobierno actual o anterior de Guatemala, Honduras o El Salvador, funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el estado de derecho.

Advierte que esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, “tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción”. A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de la familia, se les puede negar una visa.

“Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos”.

Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está utilizando para apoyar los esfuerzos del pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por la corrupción, la impunidad y los ataques a la democracia.

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy estamos tomando una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción al lanzar una política adicional de restricción de visas para actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración”.

