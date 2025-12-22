Elecciones en el CANG: Planilla 2 afirma que no cuenta con financiamiento para hacer campaña

La Alianza Unida por el Gremio abandera una de las planillas que compiten por espacios en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El grupo presenta a Guillermo Alfonso Cifuentes de León como candidato a comisionado titular; y a Erick Samuel Morales Román, como aspirante a suplente.

Cifuentes concedió una entrevista en ruta hacia la primera ronda de elecciones prevista para el próximo 5 de enero. En esa fecha, los abogados y profesionales agremiados al Cang elegirán a sus representantes ante la comisión que debe seleccionar a los 20 candidatos para conformar TSE del periodo 2026-2032.

Prensa Libre publica entre hoy y mañana las entrevistas con representantes de cada planilla, según el número de orden con el que fueron inscritos.

Evaluación a TSE y postuladora

¿Cómo evalúa la gestión del TSE que termina su mandato en marzo de 2026?

Definitivamente tengo que catalogarla como opaca, pienso que le quedan debiendo al país, a la población, puesto que si todo hubiera marchado de manera correcta no se habría dado tanto revuelo social, tanta falta de certeza que al final el TSE debía de garantizar a la población sobre el ejercicio democrático.

¿Falló en algo la anterior Comisión de Postulación del TSE?

Recordemos que es una nómina de 20, podría ser que la comisión haya ejercido su labor tal cual, sin embargo, quien elige, y eso está en ley, es el Congreso.

Pienso que el gran fallo sobre el análisis de los expedientes, en cuanto a la honradez y honorabilidad, puede ser más responsabilidad del Congreso, porque al final es el que elige.

Los candidatos de planilla 2 aseguran ser los únicos independientes. Fotografía: Guatemala Visible.

¿Qué le motiva a formar parte de la Comisión de Postulación?

Me evoca hacerlo porque las representaciones del Cang se han mostrado opacas e interferidas por cualquier índole, cooptación de política nacional, a muchos de los agremiados nos tiene un poco decepcionados y queremos cambiar ese eslabón que vamos a representar en la comisión.

También poder hacer una representación adecuada al gremio, y por la confianza que el pueblo de Guatemala deja en la representación del colegio, al integrar estos puestos tan importantes.

Visión del rector Mazariegos

¿Por qué los agremiados al Cang deben votar por usted?

Porque la planilla 2 no tiene ningún vínculo con ningún grupo político o sector, no trabajamos bajo dependencia de ninguna autoridad gubernamental; no hay nexos con rectorías, menos con la USAC, y eso debería de generar confianza.

Nosotros somos la única planilla independiente, creemos que podemos empezar a cambiar las cosas para que los grupos tradicionales dejen de interferir.

Nosotros no hemos hecho ningún tipo de convivio como el resto de las organizaciones, no creemos que esa sea la forma de llamar al voto, sino informar que es lo que está mal con el sistema.

Walter Mazariegos, rector de la Usac genera dudas en sectores sociales de cara a la postuladora del TSE. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Muchos sectores dudan del rector Walter Mazariegos, quien será el presidente de la Comisión de Postulación al TSE. ¿Usted tiene plena confianza en él como futuro líder de esa postuladora?

No lo conozco en persona, nunca he tenido participación con él de ninguna forma, entonces no puedo pensar o confiar, únicamente puedo analizar sus actos y sin en un momento toca denunciar alguna circunstancia dentro de la comisión, lo vamos a hacer.

No se le puede tener confianza a alguien a quien no se le conoce, entonces vamos a ser revisores de que no se salga del orden ninguna circunstancia dentro de la comisión.

Independencia y principal rival

¿Cómo garantiza que su trabajo en la postuladora será independiente y que no responderá a los grupos que promueven su candidatura?

Yo soy abogado y notario, no trabajo para el Estado, tengo clientes que son empresas privadas y no está ninguna de ellas en la política, no doy clases en ninguna universidad.

No tengo ningún nexo, pueden revisar mi currículo como la del suplente, y eso reafirma el estar dentro de la comisión de manera independiente porque no le debemos nada a nadie.

El TSE estuvo presidido por la magistrada Irma Palencia durante las elecciones del 2023. Fotografía: Prensa Libre.

¿Se ve como ganador en primera o segunda vuelta?

Si logramos pasar a segunda vuelta ya sería un gran éxito. Sé que de las seis planillas, cinco van con grupos tradicionales, una con el slogan de gobierno y nosotros que somos la independiente.

La planilla 1 representa intereses fuertes y hay un personaje de la política gremial que ganó la última ronda política del Cang, las otras también tienen brazos fuertes.

La planilla 4 es del oficialismo pero creo que esta vez no le va a alcanzar por el desgaste del gobierno, pero la fuerte es la 1, el grupo a vencer es la planilla 1.

Niega nexos políticos

¿Cómo es su campaña y como se financian?

Es una campaña hormiga con nuestras propias redes sociales, eventualmente entrevistas en medios, en realidad nosotros no somos conocidos, esa es nuestra estrategia, no tenemos fondos ni financiamiento.

El fin de semana circularon videos de campaña, uno incluso del político Carlos Pineda. ¿Tienen su apoyo?

No, negativo, bajo ningún aspecto, solo sé que este señor tiene una asociación de abogados que se llama Profesionales Para Servir.