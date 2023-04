Elecciones Generales 2023: Fiscal de VOS increpa a magistrados por no sancionar al partido oficial

Roberto Arzú, del partido político Podemos; Esvin Marroquín, de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos); Fredy Salazar, por Prosperidad Ciudadana; Alfonso Portillo, con Visión con Valores (Viva) y Aldo Dávila, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), son los políticos que sin contar con una inscripción en firme y sus credenciales respectivas, estarían participando en eventos con la finalidad de llamar al voto.

En la reunión de este miércoles 5 de abril, fueron mencionados Portillo y Dávila, en la intervención de uno de los fiscales ante el pleno de magistrados del TSE.

“Son cuestiones que nosotros estamos viendo, particularmente con las personas que no han accedido a una inscripción al momento que se plantee una nulidad y que estos sean del conocimiento del pleno”, explicó el magistrado Rafael Rojas.

Este tipo de hallazgos deberán de mantener su proceso de investigación interna para que el Registro de Ciudadanos determine si los mismos son causa de algún tipo de amonestación.

“En quienes no están inscritos es evidente -la falta cometida-, pero hay un procedimiento que debemos cumplir. Es preciso reiterar que las sanciones tienen cierto tipo de gradación en cuanto a amonestaciones públicas, privadas y hasta pueden trascender a una multa; también esa ponderación la estamos haciendo como pleno”, agregó Rojas.

Disputa entre VOS y el TSE

El partido político VOS no se sintió cómodo con la mención que se hizo de Aldo Dávila, a quien recientemente se le negó la inscripción como candidato a diputado por el Distrito Central. Los representantes de VOS solicitaron el uso de la palabra.

Luis Mérida, el fiscal titular de la agrupación, hizo referencia a que existen recursos legales pendientes y Dávila no ha hecho ningún tipo de llamado al voto.

Posteriormente, el representante de VOS hizo una serie de señalamientos en contra del partido oficial por aparente uso de bienes públicos en eventos de campaña, y crítico que las autoridades electorales no se estuvieran enfocando en este tema.

Irma Palencia, presidente del TSE, hizo un llamado al orden al fiscal y pidió no individualizar el caso, sin embargo, los señalamientos continuaron al punto que intervino la magistrada Blanca Alfaro y se elevó la protesta a una discusión.

“Le ruego que usted respete esta instancia, esta instancia no es para que usted debata sobre un recurso que está pendiente…. por mi magistratura, de manera personal, le ruego que se concrete a plantear”, le increpó Alfaro al fiscal de VOS.

Mérida continuó en el uso de la palabra, pese a las observaciones de Alfaro, lo que valió que en dos ocasiones el personal del TSE le apagara el micrófono.

El fiscal de VOS, ya sin un micrófono para poder expresar su opinión, se puso de pie y se acercó hasta la mesa de los magistrados para continuar con su exposición. Al cabo de unos minutos, de nuevo se le cedió el uso de la palabra al fiscal de VOS, quien insistió en que el TSE no se ha pronunciado en temas importantes para el país, como el supuesto uso de algunos partidos políticos de recursos públicos para hacer campaña.

Las autoridades electorales reconocieron que la Inspectoría General revisa los expedientes correspondientes, pero que en ocasiones no se pueden tener posturas o resoluciones de manera exprés, porque todo lleva un proceso.

El fiscal de VOS sugirió que esa agrupación no ha decidido si firmará el pacto de no agresión al que han sido convocados el próximo 11 de abril. Mérida manifestó que sería un acto “hipócrita” firmar un pacto, contradiciendo la opinión de la magistrada Alfaro, de que se trata de un acto fundamental para el proceso electoral.

“Si ustedes no asisten ese día, le están diciendo a los votantes, a nosotros, ‘no nos importan ustedes’; porque no estamos dispuestos a respetarnos entre nosotros mismos, no estamos dispuestos a amarnos entre nosotros mismos, sino que estamos dispuestos a ganar protagonismo a través de ofender, a raíz de no tener propuestas sino palabrerías que el viento se puede llevar”, señaló.

Para esta firma de pacto de no agresión están invitados los secretarios generales de los partidos políticos y los binomios presidenciales actualmente inscritos.

Retiran propaganda

Según explicó la presidente del TSE, los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación) y Nosotros, cumplieron con retirar la propaganda política por la que fueron amonestados la semana pasada, ya que hacían referencia a la mujer a un lenguaje poco apropiado para al proceso, a criterio del ente electoral. Palencia agregó que existen otros expedientes que están bajo la Inspectoría General que también son analizadas por posibles mensajes de campaña poco apropiados.