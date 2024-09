La Comisión de Asuntos Electorales, del Congreso de la Republica, ya tiene un borrador de dictamen para las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). El documento, que ya circula en el Congreso, elimina el artículo que prohíbe el transfuguismo y el que dio vida al voto nulo, entre otros cambios en el marco electoral.

Casi cinco meses después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la reforma a la Ley Electoral, se comienza hablar de un dictamen favorable dentro del Congreso, el cual unifica las sugerencias de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) y otras iniciativas de diputados, entre ellos propuestas presentadas por el diputado de la UNE Inés Castillo y el exlegislador Roberto Villate.

Algunos congresistas afirman que el borrador del dictamen será el que consolide las firmas para ser presentado ante la Dirección Legislativa, otros esperan todavía incorporar algunos puntos antes de firmarlo.

La Came desarrolló una serie de rondas ciudadanas para abordar temas de interés social para la propuesta, entre ellos la igualdad de candidaturas entre hombres y mujeres, así como los listados abiertos para elegir a diputados por nombre y apellido y no por listas, pero estos dos aspectos no figuran en el actual borrador de dictamen.

En cambio, sí destaca en el documento la derogación de los artículos 203 bis y 205 ter de la actual Lepp. El primero elimina la validez del voto nulo para repetir las elecciones y el segundo prohíbe que diputados se cambien de bancada al prohibir el transfuguismo.

Fiscalización y financiamiento

El borrador de dictamen para la nueva Lepp deja el trabajo de la fiscalización de manera exclusiva al TSE. Quita el respaldo que tenía en esta área la Contraloría General de Cuentas (CGC) y ya no menciona a las otras instituciones de apoyo como está actualmente normado, entre ellas la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Al hablar del financiamiento público, los diputados buscan recomendar un aumento al pago por cada voto válido que reciben los partidos políticos tras una elección. La ley vigente contempla el pago de US$2 por voto, pero en el borrador buscan aumentarlo a US$3 (unos Q23 por cada voto válido).

Otro aumento que buscan los diputados es en el techo de campaña, que al día de hoy consiste en US$0.50 centavos por cada empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las votaciones. Con el borrador buscan que el techo de campaña crezca cuatro veces y se alcance un techo máximo de US$2 por cada empadronado. Es decir, si en las pasadas elecciones el número de empadronados fue de 9 millones de guatemaltecos, el techo de campaña correspondería con la reforma que se pretende, a unos US$18 millones --unos Q140 millones--, cuando el techo de gasto electoral en las elecciones pasadas fue de Q34.9 millones

Pero el uso de la monea estadounidense busca ser eliminado en la parte de la Lepp relativa a las sanciones que reciben los partidos políticos y las amonestaciones, que van entre US$500 a US$250 mil, se modifiquen a multas de entre uno y 40 salarios mínimos.

También hay cambios en el perfil de personas que pueden financiar un partido político, y solo se incluiría la prohibición a las personas que hayan sido condenados por delitos relacionados al lavado de dinero y aquellos que enfrenten procesos abiertos en materia de extinción de dominio y que no cuenten con una sentencia firme.

Periodo y obligaciones del TSE

Actualmente el periodo de la magistratura del TSE es de seis años, pero el documento recomienda algunos cambios, entre estos el mandato de las autoridades y algunas de sus obligaciones.

Los magistrados del TSE son de los funcionarios que son propuestos ante el Congreso de la República por medio de la Ley de Comisiones de Postulación y actualmente la postuladora le propone al pleno una lista de 40 candidatos; sin embargo, la reforma propone que solo sea una lista de 25 candidatos y entre ellos se elija a los cinco magistrados titulares y a los cinco suplentes, que estarán en funciones por un periodo de cinco años y no seis, como hasta ahora.

El borrador de dictamen también obliga a los magistrados y otros funcionarios y empleados del TSE a asistir a reuniones en el Congreso convocadas por bloques o comisiones parlamentarias, a pesar de que el Tribunal goza de autonomía en sus decisiones.

Candidatos y elecciones

En las elecciones del 2023 el TSE tuvo problemas con los criterios utilizados en la fase de inscripción de candidatos. Incluso, las máximas autoridades electorales habían inscrito como candidato a diputado a Manuel Baldizón, pero luego de hacerse pública la resolución su inscripción fue anulada.

Los antecedentes de los procesos electorales demuestran como salas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la misma Corte de Constitucionalidad (CC) son quienes tienen la última palabra en algunas candidaturas cuestionadas, sin embargo, la reforma busca que no se permita anular la inscripción de candidato.

La convocatoria a elecciones no sufre ningún cambio, pero los plazos para la campaña electoral aumentan. En la propuesta se busca que los partidos políticos tengan 180 días para hacer campaña, el doble de lo que ahora está permitido, y la fecha de las votaciones también la cambian para un domingo del mes de septiembre.

Entre los cambios también se deja sin validez el requisito de finiquito para ser candidato, ahora bastará con acreditar que no tienen sentencia firme en juicio de cuentas, o por los delitos de peculado, malversación y crimen organizado.

Otras sugerencias

El borrador de dictamen comienza destacando que la Lepp prevalece por otras normas, lo que podría evitar que resoluciones penales incidan en el evento electoral, como ocurrió en el 2023.

Automatiza también el proceso de empadronamiento con la emisión del primer Documento Personal de Identificación (DPI) o con la renovación de los mismos, dándole al Registro General de las Personas (Renap) la atribución de informar, de manera automática, en caso de fallecimientos de ciudadanos mayores de 18 años que formen parte del padrón electoral.

También se crea la figura del fiscal informático, quien tendría que vigilar el uso de los sistemas informáticos utilizados para el evento electoral, que suelen ser para la difusión de resultados preliminares. Estos fiscales también podrían impugnar los resultados de la mesa asignada si observan alguna irregularidad.

Obligaría al TSE a brindar capacitaciones que sean certificadas a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, quienes para optar a este voluntariado deberán de acreditar educación a nivel medio.

El camino a seguir