Empresario y expresidente del CHN le presta oficinas al nuevo gobierno

Oficinas del equipo de transición del partido Vamos, en el edificio Maya, en la zona 4. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Paredes de Guzmán dirigió el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) del 22 de enero de 2018 al 23 de noviembre de 2019, cargo al que dimitió luego de un año de estar en el mismo.

El exfuncionario fue nombrado por el presidente Jimmy Morales, entre una terna de aspirantes para dirigir la institución financiera.

Además de incursionar como funcionario en la administración pública, Paredes es empresario y uno de sus principales rubros de negocios los realiza con las empresas Administradora de Derivados de Petróleo, S.A. e Integradora de Soluciones Financiera, Mercadológicas y Tecnológicas, S.A.

Prensa Libre conversó con él para conocer los motivos por los cuáles decidió otorgar ese espacio al nuevo gobierno y que desde ese lugar realizarán varias actividades relacionadas a la transición.

Lo entrevistamos en su oficina, ubicada en un edificio empresarial en la zona 10.

¿Cuál es su interés de prestarle oficinas al nuevo gobierno?

El país necesita salir adelante y si yo tengo las posibilidades de ayudar para que las cosas cambien lo voy a hacer, además, ellos no tenían un lugar para realizar sus reuniones y yo tenía ese espacio disponible y no lo utilizaba, por lo que luego de analizar, se los propuse y ellos aceptaron la idea.

¿Tiene interés de ocupar algún cargo público o le han realizado ofrecimientos?

No tengo interés de ocupar algún cargo público por el momento. Como le digo, esto lo hago por el país y para que las cosas salgan bien.

Aunque usted ya fue presidente del CHN, ¿podría ocupar ese puesto en el próximo gobierno?

No, ya que no está en mis planes.

Pero usted es empresario y podría esto prestarse para malas interpretaciones…

Las empresas que tengo no le van a vender al Estado, eso lo puedo asegurar, no es esa mi intención al brindar una colaboración.

Carlos Luis de Paredes Guzmán, presta juramento como presidente del CHN, en enero del 2018. (Foto Prensa Libre: AGN)

¿Fue financista de la campaña de algún candidato del partido Vamos o del presidente electo Alejandro Giammattei Falla?

No di financiamiento a ninguno, en forma individual, ni en conjunto, al partido Vamos.

En Prensa Libre publicamos un reportaje sobre los usos que le dan a las oficinas, entre ellos, reclutamiento de personal y reuniones de los equipos de transición, ¿sabía usted de eso?

Es algo en lo que no puedo influir y no tengo por qué hacerlo, mi compromiso fue prestarles esos espacios; ya que las oficinas se encuentran ubicadas en un sector de la ciudad que es muy apetecible y además no es tan caro el alquiler.

Yo me enteré por Prensa Libre del uso que les estaban dando, pero esa es decisión de ellos, además no es nada ilegal.

¿Usted es propietario o alquila las oficinas?

Yo alquilo en el lugar desde junio de 2019. Un amigo me comentó que los espacios estaban disponibles y por eso los renté. En ese lugar voy a ubicar una de mis empresas.

¿Desde cuándo se las prestó?

Desde octubre de 2019 y el compromiso de ellos es entregarla un día después de la toma de posesión, es decir, el próximo 15 de enero.

¿Cuánto paga usted mensual por las cuatro oficinas?

Por esas oficinas pago Q4 mil 500 al mes.

Pero eso es muy barato…

Precisamente por eso las alquile, porque están bien ubicadas y a buen precio. Por ese motivo se las ofrecí al nuevo gobierno, es mi forma de colaborar y dar apoyo.

Contenido relacionado:

Vicepresidenciable del partido Vamos ofrece facilidades para la creación de empleos

Candidato del partido Vamos presentará denuncia penal contra inspector del TSE

Bancada de partido Vamos promete apoyo para migrantes