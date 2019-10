Empresarios se reúnen con el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan

“Fue una reunión productiva con el ministro de Economía de Guatemala designado y otros líderes empresariales hoy”, escribió en su cuenta de Twitter McAleenan.

“Apoyamos sus planes para crear oportunidades económicas para los guatemaltecos y abordar las causas más profundas de la migración irregular”, agregó el secretario de Seguridad Nacional.

Entrevistado por Prensa Libre, Malouf dijo que, efectivamente, había sido una reunión muy productiva en la que se le presentaron al funcionario los futuros proyectos del gobierno de Alejandro Giammattei con el objetivo de frenar la migración a EE. UU.

“Nosotros creemos que el plan para crear oportunidades económicas es lo que realmente quita el problema de raíz de la migración”, refirió el futuro ministro.

Malouf dijo que, aunque EE. UU. tiene sus propios planes para contener la migración, también el futuro gobierno guatemalteco desarrollará el llamado “Muro de la Prosperidad”, que básicamente consiste en crear oportunidades para erradicar el desplazamiento irregular.

“Si en nuestro país creamos esas oportunidades, las personas no van a migrar”, agregó.

Con base en el plan de gobierno de Giammattei, fueron ocho los programas presentados al secretario McAleenan, entre proyectos de infraestructura, riego, zonas francas y turismo, que se quieren acelerar por que cuatro años son muy pocos, explicó Malouf.

El empresario también dijo que se habían reunido con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Very productive indeed. We will work with @DrGiammattei tirelessly to achieve the economic prosperity and stop the need for our people to leave our beautiful country. Thanks Mr. Secretary.

— Antonio Malouf (@MaloufTony) October 4, 2019