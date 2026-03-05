EN VIVO: Congreso inicia sesión para elegir a magistrados de la CC tras acatar fallo

EN DIRECTO

Política

EN VIVO: Congreso inicia sesión para elegir a magistrados de la CC tras acatar fallo

Diputados se reúnen en el Congreso, en una sesión en la que está previsto elegir a magistrados de la CC.

| time-clock

El Congreso de la República tiene en su agenda de este jueves 5 de marzo la elección de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

De acuerdo con información del Legislativo, los diputados estaban convocados a las 10 horas para emitir su voto y elegir a los dos nuevos magistrados.

El miércoles 4 de marzo, la CC otorgó un amparo provisional y ordenó al Legislativo llevar a cabo la sesión plenaria sin interrupciones y agotar todos los puntos del orden del día, para avanzar en la designación de magistrados para esta Corte.

En el 2026, Guatemala desarrolla elecciones de segundo grado, entre ellas la renovación de la CC.

EN ESTE MOMENTO

Bernardo Arévalo declaraciones 5 de marzo eleccion Corte de Constitucionalidad Congreso

Presidente insta al Congreso para que vote con “sentido de dignidad” en elección para la CC

Right
Luis Contreras, al centro, conversa por teléfono, al igual que otros directivos, minutos antes de suspenderse la sesión del 3 de marzo. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Congreso llega a votaciones para la Corte de Constitucionalidad negociando nuevos candidatos

Right

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia ya eligieron magistrados para la CC; quedan pendientes el Congreso y el Ejecutivo.

05 de marzo 2026, 11:15h

PNC identifica a personas que manifiestan en los alrededores del Congreso

Algunos de los manifestantes tienen el rostro cubierto. La presencia policial se mantiene mientras en el pleno se desarrolla la sesión para elegir magistrado titular y suplente ante la CC.

La Policía Municipal de Tránsito informa que entre los manifestantes hay motoristas que bloquean el ingreso al Congreso.

05 de marzo 2026, 11:09h

Diputada Victoria Palala lleva más de 30 minutos en el uso de la palabra

Recordando al estilo de Roberto Villate, la legisladora lleva más de 30 minutos razonando por la agenda de este jueves, algunos diputados le han gritado "tiempo".

05 de marzo 2026, 11:00h

Junta Directiva planea limitar el tiempo de intervención de cada legislador

Diputada Victoria Palala argumenta la importancia de la elección de magistrados, mientras que la Junta Directiva del planea limitar el tiempo de intervención de cada diputado.

05 de marzo 2026, 10:45h

Diputados oficialistas en área de la Junta Directiva

Diputados oficialistas, de Movimiento Semilla como de Raíces, se encuentran en el área de Junta Directiva del Legislativo.

La diputada Victoria Palala por cumplir 10 minutos hablando sobre la agenda de este jueves, mientras que el diputado José Carlos Sanabria ha hecho varias llamadas telefónicas.

05 de marzo 2026, 10:38h

Victoria Palala, diputada de Movimiento Semilla, solicita la palabra

"El voto que hoy demos ninguno lo va a olvidar allá afuera, y no olviden que cada uno y cada una somos representantes del pueblo de Guatemala".

"La Corte de Constitucionalidad no es una silla, es la última línea de defensa de la Constitución y de la democracia. Es el lugar donde se decide si la ley protege a la gente o protege a los poderosos y por eso este voto pesa tanto". "No podemos, no debemos, dejar la Corte en manos de personas que han hecho daño al país, personas cuya trayectoria está marcada por decisiones profundamente cuestionadas por señalamientos públicos y por una total de desconfianza ciudadana", indica.

05 de marzo 2026, 10:30h

Inicia sesión en el Congreso

Con la presencia de 130 diputados comienza la sesión plenaria del Congreso, se tiene entre los puntos de agenda continuar con la elección de magistrados de la CC.

05 de marzo 2026, 10:28h

Autoridades ancestrales exigen transparencia en la elección

Las referidas autoridades piden "no reelegir a magistrados actuales y excluir candidatos vinculados a corrupción o violaciones de derechos humanos".

05 de marzo 2026, 10:19h

Así el ambiente en el Legislativo previo a la sesión

La sesión plenaria estaba convocada para las 10 horas, pero no ha comenzado.

05 de marzo 2026, 10:12h

Diputados comienzan a llegar al Congreso

A esta hora hay marcados 104 congresistas y ya estaba presente, Luis Contreras, presidente del Congreso.

05 de marzo 2026, 09.32h

Bernardo Arévalo señala supuestas presiones externas para la elección

El mandatario en un breve mensaje se refirió a la elección e hizo un llamado a los legisladores.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Bernardo Arévalo Congreso Corte de Constitucionalidad Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado 2026 Elecciones de segundo grado en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS