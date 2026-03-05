EN VIVO: Congreso inicia sesión para elegir a magistrados de la CC tras acatar fallo

EN DIRECTO
Diputados se reúnen en el Congreso, en una sesión en la que está previsto elegir a magistrados de la CC.
El Congreso de la República tiene en su agenda de este jueves 5 de marzo la elección de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC).
De acuerdo con información del Legislativo, los diputados estaban convocados a las 10 horas para emitir su voto y elegir a los dos nuevos magistrados.
El miércoles 4 de marzo, la CC otorgó un amparo provisional y ordenó al Legislativo llevar a cabo la sesión plenaria sin interrupciones y agotar todos los puntos del orden del día, para avanzar en la designación de magistrados para esta Corte.
En el 2026, Guatemala desarrolla elecciones de segundo grado, entre ellas la renovación de la CC.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia ya eligieron magistrados para la CC; quedan pendientes el Congreso y el Ejecutivo.
PNC identifica a personas que manifiestan en los alrededores del Congreso
Algunos de los manifestantes tienen el rostro cubierto. La presencia policial se mantiene mientras en el pleno se desarrolla la sesión para elegir magistrado titular y suplente ante la CC.
La Policía Municipal de Tránsito informa que entre los manifestantes hay motoristas que bloquean el ingreso al Congreso.
Motoristas bloquean ingreso a Congreso de la República.
Alerta vial. pic.twitter.com/siUPyTyRQG
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) identifican a personas que se encuentran manifestando en los alrededores del Congreso de la República, algunas de ellas con el rostro cubierto. La presencia policial se mantiene mientras en el pleno se desarrolla la sesión
Diputada Victoria Palala lleva más de 30 minutos en el uso de la palabra
Recordando al estilo de Roberto Villate, la legisladora lleva más de 30 minutos razonando por la agenda de este jueves, algunos diputados le han gritado "tiempo".
Recordando al estilo de Roberto Villate, la diputada Victoria Palala lleva más de 30 minutos razonando por la agenda del Congreso, algunos diputados le han gritado "tiempo".
Fotografía: Byron Baiza. pic.twitter.com/NRUhrmSXKN
Junta Directiva planea limitar el tiempo de intervención de cada legislador
Diputada Victoria Palala argumenta la importancia de la elección de magistrados, mientras que la Junta Directiva del planea limitar el tiempo de intervención de cada diputado.
#RenovaciónCC— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026
Diputada Victoria Palala argumenta la importancia de la elección de magistrados de la @CC_Guatemala, Junta Directiva del @CongresoGuate planea limitar el tiempo de intervención de cada diputado. pic.twitter.com/nHBl8yc27N
Diputados oficialistas en área de la Junta Directiva
Diputados oficialistas, de Movimiento Semilla como de Raíces, se encuentran en el área de Junta Directiva del Legislativo.
La diputada Victoria Palala por cumplir 10 minutos hablando sobre la agenda de este jueves, mientras que el diputado José Carlos Sanabria ha hecho varias llamadas telefónicas.
#RenovaciónCC— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026
Diputados oficialistas, de Movimiento Semilla como de Raíces, se encuentran en el área de Junta Directiva del @CongresoGuate. pic.twitter.com/6OG0cUe9NO
Victoria Palala, diputada de Movimiento Semilla, solicita la palabra
"El voto que hoy demos ninguno lo va a olvidar allá afuera, y no olviden que cada uno y cada una somos representantes del pueblo de Guatemala".
"La Corte de Constitucionalidad no es una silla, es la última línea de defensa de la Constitución y de la democracia. Es el lugar donde se decide si la ley protege a la gente o protege a los poderosos y por eso este voto pesa tanto". "No podemos, no debemos, dejar la Corte en manos de personas que han hecho daño al país, personas cuya trayectoria está marcada por decisiones profundamente cuestionadas por señalamientos públicos y por una total de desconfianza ciudadana", indica.
#Congreso |— Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 5, 2026
Previo a entrar a la elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, la diputada Victoria Palala, del bloque oficialista, solicita la palabra en el pleno. Otros parlamentarios también piden intervenir antes de que se inicie el proceso… pic.twitter.com/KzCb33EkB9
Inicia sesión en el Congreso
Con la presencia de 130 diputados comienza la sesión plenaria del Congreso, se tiene entre los puntos de agenda continuar con la elección de magistrados de la CC.
Con la presencia de 130 diputados comienza la sesión plenaria del Congreso, se tiene entre los puntos de agenda continuar con la elección de magistrados de la CC
Autoridades ancestrales exigen transparencia en la elección
Las referidas autoridades piden "no reelegir a magistrados actuales y excluir candidatos vinculados a corrupción o violaciones de derechos humanos".
📢 ELECCIÓN DE MAGISTRADOS CC POR EL CONGRESO— Guatemala Visible (@guatevisible) March 5, 2026
🔎 📜 Autoridades indígenas exigen transparencia en la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad 2026-2031. Piden no reelegir a magistrados actuales y excluir candidatos vinculados a corrupción o violaciones de… pic.twitter.com/OSHk95h4E1
Así el ambiente en el Legislativo previo a la sesión
La sesión plenaria estaba convocada para las 10 horas, pero no ha comenzado.
#Congreso |— Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 5, 2026
La sesión plenaria está convocada para las 10:00 horas, donde se deberá elegir magistrado titular y suplente ante la CC, por orden de la misma corte. pic.twitter.com/P7ReM2gUGu
Diputados comienzan a llegar al Congreso
A esta hora hay marcados 104 congresistas y ya estaba presente, Luis Contreras, presidente del Congreso.
#RenovaciónCC— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026
A las 10:10 ya incrementó la cantidad de diputados en el @CongresoGuate. A esa hora se encontraban marcados 104 congresistas y ya estaba presente, Luis Contreras, presidente del Congreso. pic.twitter.com/rhgAeuAPHW
Bernardo Arévalo señala supuestas presiones externas para la elección
El mandatario en un breve mensaje se refirió a la elección e hizo un llamado a los legisladores.