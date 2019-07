Exdirector de informática del TSE no llenaba los requisitos para el puesto

Los problemas que se suscitaron por el fallo informático generó dudas de los resultados electorales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El jefe interino de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, informó que ya fueron citadas a declarar cinco personas, incluso este martes fue citado el exdirector de Informática del TSE, Gustavo Castillo.

El fiscal agregó que entre las diligencias más importantes que se hizo fue revisar el protocolo del día de la elección. “Hicimos ese proceso, nuestros peritos tenían algunas dudas, se hizo todo el procedimiento al momento de que se cierran los centros de votación”, dijo el fiscal.

En la investigación que se lleva en la fiscalía se conoce que Castillo no tenía las calidades para ser director de informática, ya que entre los requisitos establecidos para el puesto está ser licenciado o ingeniero en sistemas y tener cinco años de experiencia. Sin embargo, el tenía seis meses de haberse graduado cuando fue promovido a director.

Los magistrados del TSE, por medio del acuerdo 235-2017 del 7 de noviembre del 2017, estuvieron de acuerdo con la contratación de Castillo, a consideración de la directora de Recursos Humanos, a pesar de que no contaba con los cinco años de experiencia, no obstante que en mayo de ese año había sido aprobada su tesis.

Uno de los argumentos vertidos por la directora de Recursos Humanos es que sí contaba con los cinco años de experiencia, ya que él laboraba desde el 2012 en el TSE y además, se postuló como otros candidatos para el puesto.

El fiscal Curruchiche no se pronunció al respecto debido a que el proceso esta en investigación.

Curuchiche no descarta citar a declarar a los digitadores, ya que se espera que se rindan los informes correspondientes, y dependiendo de lo que se señale, la Fiscalía tomará una decisión.

“Al tener claro el panorama de lo que aconteció en el Departamento de Informática -del TSE- la Fiscalía va a tomar su decisión y si existió una conducta humana, pues obviamente se tomará la decisión correspondiente”, refirió el fiscal.

“No se ha tomado la declaración a los digitadores, a los que se les tomó fue declaraciones a los analistas del Departamento de Informática, a los digitadores no los descartamos, ya que si fue un analista que subió al sistema una información que no constaba y que se signó un dato que no estaba en el documento cuatro, haremos el análisis correspondiente”, resaltó Curruchiche.

Investigan denuncias

El Ministerio Público recibió mil 671 denuncias el 15, 16 y 17 de junio, todas relacionadas con coacción del elector, fraude del elector y abuso de autoridad con propósito electoral.

Entre los departamentos donde más se generaron las denuncias está Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala.

“Fueron de alcaldes y candidatos a diputados, también existen denuncias con relación a los cupones del Ministerio de Agricultura que fueron proporcionados por algunos candidatos a alcaldes y de algunos familiares de personas que iban a cargos de elección popular, en esos sí se logró diferencia y se tramita en un solo expediente”, dijo el fiscal.

Añadió que la cultura de denuncia fue importante en este proceso electoral, ya que no solo muchas personas denunciaron los hechos, sino que también entregaron videos, los cuales ya habían subido en las redes sociales.

El fiscal indicó que en algunos casos no pueden avanzar debido a que las juntas electorales departamentales no han terminado de adjudicar los cargos, por lo tanto los candidatos a alcalde aún tienen inmunidad.

“Al momento que a nivel nacional las juntas electorales concluyan con la adjudicación de cargos ya nos daría más elementos de investigación, pero si la persona resultó electa la limitación sigue”, señaló Curruchiche.

Patrón 21

Una falla o un error en el sistema informático del TSE para la visualización de los resultados electorales del 16 de junio pasado generó un desgaste de ese Tribunal y ocasionó que se dudara de la información que dio a conocer sobre las elecciones.

En las redes sociales se centró la discusión con la etiqueta #Patron21. El error se evidenció al no haber tomado en cuenta que el número de candidatos superó las dos decenas y, sobre la marcha, se habría intentado copiar las fórmulas de las posiciones de la 11 a la 20, a la 21 en adelante.

El problema se da más notable en algunas corporaciones municipales, así como en la elección de diputados al Congreso por listado nacional y distritales.

El sistema interno que sumó los resultados no tuvo ningún problema, ya que la falla fue al reflejar los resultados electorales, error que ya fue corregido.

