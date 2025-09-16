Guatemala se pronuncia por incidentes con soldados beliceños en el río Sarstún

En las redes sociales circulan videos de supuestos incidentes entre soldados de Guatemala y Belice en el río Sarstún, en la zona de adyacencia.

Aunque se desconoce la fecha en que ocurrieron estos incidentes, el 11 de septiembre el Gobierno de Belice emitió un comunicado en el que afirmó que presentará una protesta formal al más alto nivel contra esta supuesta violación de su soberanía territorial.

Este martes 16 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala emitió un comunicado en el que indicó que el Gobierno de Guatemala “reitera su firme compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Belice, sobre la base del respeto mutuo, la cooperación pacífica y la observancia del Derecho Internacional”.

“Guatemala valora los avances alcanzados en diversos ámbitos de nuestra relación bilateral y comparte el interés de continuar fomentando el desarrollo económico, el comercio, la seguridad y el turismo en beneficio de nuestros pueblos”, afirmó.

Agregó: “Lamentamos que durante los días 10, 12 y 13 de septiembre del 2025, unidades de las Fuerzas de Defensa de Belice ingresaron en territorio nacional por el río Sarstún, sin la autorización respectiva, en violación de la integridad territorial de Guatemala. Estos ingresos ilegales constituyen un riesgo grave para la población civil guatemalteca que habita o transita en el río y sus riberas, lo cual es inaceptable”.

“Resulta especialmente lamentable que estos incidentes hayan ocurrido en vísperas de la celebración de la Independencia de Guatemala”, lamentó.

Según el Minex, el Ejército de Guatemala, en cumplimiento de su mandato constitucional, “defendió con firmeza la soberanía en el río Sarstún, actuando con prudencia y responsabilidad para evitar una confrontación y asegurar que la situación no escalara”.

De acuerdo con Cancillería, las provocaciones de las Fuerzas de Defensa de Belice fueron contenidas a través del diálogo, sin recurrir al uso de la fuerza, “reafirmando así la vocación pacífica y el profesionalismo de las fuerzas armadas de Guatemala”.

Afirmó que el Gobierno de Guatemala ha tomado debida nota del comunicado emitido por el Gobierno de Belice el 11 de septiembre y que "rechaza enérgicamente la pretensión de ejercer soberanía sobre la isla Sarstún", que forma parte del territorio soberano guatemalteco, así como cualquier señalamiento que pretenda atribuir intenciones ajenas al mandato constitucional de las fuerzas armadas guatemaltecas.

Recordó que tanto la República de Guatemala como Belice decidieron someterse a la Corte Internacional de Justicia para que, conforme al Derecho Internacional, se resuelva el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala.

“El Gobierno de Guatemala lamenta que Belice haya recurrido a sobredimensionar la situación en medios internacionales y ante terceros Estados, actitud que refleja una intención de desestabilizar y magnificar innecesariamente los incidentes”, según Guatemala.

“Guatemala hace un llamado al Gobierno de Belice a la prudencia y a la responsabilidad, para que se abstenga de realizar este tipo de incursiones confrontativas, innecesarias y que nada aportarán a su posición en el proceso judicial. Guatemala niega categóricamente que exista, o pueda existir, un protocolo o mecanismo conjunto del Sarstún que sea acordado”, remarcó el Minex.

Aseguró que Guatemala reitera su convicción de que el respeto mutuo, la mesura y el apego al Derecho Internacional seguirán siendo los pilares que orienten la relación bilateral mientras se resuelve este diferendo entre ambos países.

