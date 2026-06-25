Guatemala y Belice emiten declaración conjunta para pedir apoyo a la OEA en la prevención y la resolución de conflictos

Guatemala y Belice firmaron una declaración conjunta en la que solicitaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyar la prevención y resolución de conflictos, así como la verificación de incidentes en la Zona de Adyacencia.

Según la OEA, ambos países declararon su pleno respeto por los propósitos y principios de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, incluidos el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias.

En ese sentido, solicitaron a la Secretaría General de la OEA que, con el apoyo del Grupo de Amigos y la comunidad internacional, desempeñe un papel facilitador y de acompañamiento a las partes en el marco de los acuerdos vigentes, así como de los acuerdos futuros que puedan celebrar.

Reiteraron su pleno respeto por el derecho internacional y la obligación de aceptar la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como definitiva y vinculante, y de cumplirla e implementarla plenamente y de buena fe.

En la declaración reconocieron el importante rol y la contribución sostenida de la OEA en la promoción de la paz, la estabilidad y la confianza entre las partes, incluido el apoyo esencial proporcionado por la Secretaría General de la OEA por medio de la Oficina en la Zona de Adyacencia.

También destacaron que la adaptación y el fortalecimiento de la presencia de la OEA en la fase posterior al fallo corresponde ser definida por las partes, teniendo presente el alcance del mandato vigente de la Oficina en la Zona de Adyacencia.

Un socio valioso

Ambos declararon que la OEA constituye un socio valioso y de confianza para ambos países. En ese sentido, hicieron un llamado a la Secretaría General para que continúe ejerciendo su mandato de conformidad con el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza del 2005.

Asimismo, destacaron la experiencia acumulada y las capacidades técnicas e institucionales desarrolladas por la OEA a lo largo de este proceso, particularmente por medio de la Oficina en la Zona de Adyacencia y su trabajo con las comunidades e instituciones de ambos países.

En ese contexto, coincidieron en la importancia de continuar contando con el apoyo institucional de la Secretaría General de la OEA en las etapas que correspondan con posterioridad al fallo de la CIJ, en consulta con las partes y conforme a las decisiones que adopten.

Para la declaración conjunta, los gobiernos de Belice y Guatemala estuvieron representados por el ejecutivo en jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Cultura, Ciencia y Tecnología de Belice y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

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La declaración se concretó el 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, con ocasión del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.

Previamente a la declaración, también recordaron el conjunto de acuerdos suscritos entre las partes en el marco del proceso, incluidos el Acuerdo para Establecer un Proceso de Transición y Medidas de Fomento de la Confianza del 2003.

Además, mencionaron el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza del 2005 y el Acuerdo Especial del 2008 para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la CIJ para su adjudicación definitiva, así como su Protocolo del 2015.

Instan a la Secretaría General

Continuar proporcionando apoyo en la implementación plena y efectiva del Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza del 2005 y de las medidas allí contenidas.

Respaldar los esfuerzos para avanzar en la implementación de los Acuerdos de Placencia como base para fortalecer la cooperación bilateral.

Apoyar a ambos países en sus gestiones ante la comunidad internacional y los donantes para garantizar la continuidad operativa de la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia hasta la emisión del fallo.

Desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales y bilaterales en áreas de cooperación acordadas para la plena implementación del fallo, tales como la demarcación territorial, de conformidad con los acuerdos alcanzados.

Brindar apoyo a Guatemala y Belice, conforme a lo previsto en el Acuerdo Especial del 2008.

Apoyar la prevención y resolución de conflictos y la verificación de incidentes, de conformidad con los acuerdos vigentes y con el mandato de la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia.

Apoyar la movilización de recursos y todo lo relativo a la implementación del fallo, según lo que ambos países acuerden y requieran de la OEA.

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