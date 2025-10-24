Diferendo Guatemala-Belice: Sentencia se retrasa por unos dos años en corte internacional  

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) se prepara para ser convocado a la fase de audiencias y posterior sentencia en el caso del diferendo con Belice llevado a la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), cuya resolución se prevé que sea bien reciba en la región e impacte de manera positiva en las poblaciones que residen en el área.

Al menos 30 comunidades al sur de Melchor de Mencos, Petén, siguen desatendidas por el Estado debido a que están situadas en lugares de difícil acceso y que además son cercanas al límite territorial que está en disputa con Belice.

El caso está pronto a ser resuelto por la CIJ después de años de litigio y se espera que el marcaje de límites facilite la atención de dichas poblaciones.

Aunque no hay mucha claridad sobre la extensión de terreno y detalles de las peticiones de ambos países por la confidencialidad del caso, ni de cuándo la Corte en La Haya convoque para conocer la sentencia, se espera que sea entre el 2026 y el 2027.

El canciller Carlos Ramiro Martínez explicó que luego de conocer la sentencia, debe cumplirse de manera inmediata, aunque es un proceso que también lleva años.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyará con la delimitación de la frontera entre los dos países desde la oficina que ya posee en cercanías del territorio de la disputa.

Al inicio del año se esperaba que la sentencia se pudiera dar a finales de este 2025, sin embargo, las autoridades del Minex explicaron que La Haya enfrenta una sobrecarga de casos, por lo que las convocatorias a audiencias aún no han ocurrido.

Según Ana Cristina Rodríguez, agente del Minex ante La Haya, la CIJ tiene 23 casos pendientes por resolver y dos opiniones que emitir. Después de las audiencias podrían pasar entre seis y ocho meses para que se dé la sentencia.

Comunidades en pobreza

El canciller Martínez explicó que en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala residen cerca de 30 comunidades en extrema pobreza con poco o escaso acceso a instituciones del Estado y que al gobierno que le toque escuchar y hacer cumplir la sentencia, que puede ser el actual o el próximo, debe mejorar la asistencia en esos puntos.

“Las poblaciones que son más de 30 que viven en la zona de adyacencia son poblaciones en extrema pobreza. Ahí el Estado nunca ha llegado”, comentó el canciller durante una actividad sobre el diferendo.

En la zona de adyacencia hay poblaciones “prósperas”, según Martínez, que viven del comercio, pero no es formal, ni el ideal. También comentó que hay mucha identificación con Guatemala al sur de Melchor de Mencos y de Belice hay comunidades que hablan q'eqchi.

“Estamos reactivando, por cierto, una comisión interinstitucional que hay sobre el tema porque ahí tiene que estar todo el mundo. No evado mi responsabilidad, pero Cancillería es la -que- menos; tienen que estar todos”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

Alcance

Según Martínez, la resolución del caso y la delimitación de los límites será bien recibida por la comunidad internacional y descarta que se pueda modificar la relación diplomática y económica de los países de Centroamérica.

“El impacto es positivo, es una sentencia que va a establecer los límites fronterizos entre dos estados y una comunidad internacional que lo va a recibir como algo positivo. Esto nos va a ayudar a nosotros y a los estados vecinos a tratar de avanzar y resolver las situaciones que haya pendientes”, detalló el jefe diplomático.

Por otro lado, el caso de Guatemala incluye algunos cayos y terrenos insulares, entre esos los Cayos Zapotillos, mismo espacio que se discute en otro caso entre Belice y Honduras. Guatemala se integró como tercero interesado en ese litigio, y Honduras hizo lo mismo en el caso guatemalteco.

Los embajadores explicaron que ese aspecto hace más complicado el caso para la CIJ porque la sentencia afectará el litigio que incluye a Honduras, y viceversa. Recordaron que la sentencia no es apelable y debe ser acatada.

“Ahora tenemos a tres Estados reclamando soberanía en dos procesos diferentes. La soberanía es diferente a la delimitación y hay que tener en cuenta que los cayos Zapotillos son parte de un reclamo más amplio insular donde están reclamando las islas al sur del río Sibún”, puntualizó Rodríguez.

Casos similares

Centroamérica no es ajena a este tipo de resoluciones, La Haya ya resolvió un caso de límite territorial entre Nicaragua y Honduras que duró 11 años. El caso de Guatemala es uno de los más antiguos, pues se negocia desde hace más de 150 años y fue llevado a la CIJ desde el 2019.

Asimismo, Guinea Ecuatorial y Gabón definieron sus límites territoriales, marítimos e insulares por la bahía de Corisco. En ese caso, la agente detalló que Guatemala aplaudió la sentencia debido a que benefició más a Guinea, que tenía peticiones similares a las de Guatemala.