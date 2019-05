Hay que corregir la postulación

Rudy González, candidato a diputado por el partido Viva, en el programa Sin Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

¿Cuál es su trayectoria?

Soy contador público y auditor con Maestría en Liderazgo Organizacional y Maestría en Derecho Parlamentario. Además, he sido asesor del Congreso. He trabajado como empresario, y me ha dado la oportunidad de obtener conocimientos académicos y profesionales.

Siendo asesor del Congreso, ¿qué no funciona en dicha institución y qué hay que corregir?

Considero que hay que dar más espacio a los asesores, porque los diputados se mantienen ocupados en distintas actividades de sus funciones. Además, para poner atención a lo que él dice, porque es de una manera lo que él ha palpado en su momento de estar con la sociedad civil y conocer las necesidades.

¿Son poco técnicos los diputados en este momento?

En su mayoría sí son técnicos. Quizá sus mismas atribuciones les han restado a ellos la parte de acercarse más a la gente o de tener la oportunidad de estar más cercanos a sus distritos. Creo que esto último debería de fomentarse, para que se logre esa comunicación entre el electorado y los diputados.

Lea además: Bancada de Prosperidad Ciudadana tiene una agenda municipalista

¿Qué iniciativa de ley presentarían?

Como bancada de Viva, tenemos que hacer un inventario de las leyes actuales. Estamos en una situación complicada. Tenemos muchas leyes que han quedado descontinuadas por muchas circunstancias.

El avance tecnológico nos permite hacer un inventario para saber qué leyes hay que reformar, quizás actualizar o derogar.

Si en la próxima legislatura aún no se ha aprobado la ley que protege la vida y la familia —5272—, uno de nuestros objetivos será que se apruebe.

También todas aquellas reformas que servirán para visibilizar el plan cero que propone nuestro candidato presidencial, Farchi. Con el desarrollo humano y el desarrollo de zonas francas y la ley de zonas libres, para poder incentivar la iniciativa privada y la inversión, ya sea nacional o extranjera, y así poder reactivar la economía.

¿Apoya el proceso actual de integración de las cortes por medio de las comisiones de postulación?

Creo que se debería de corregir la forma de postular al Organismo Judicial, ya que en la actualidad se hace de una manera clientelar.

Las postulaciones están siendo viciadas. Considero que debería de encontrarse la forma de poder hacer que esto sea trasparente, pero necesitamos primero una reforma constitucional.

Lea además: Código ético será la ruta de la bancada Semilla

¿Está de acuerdo con discutir una reforma constitucional?

Ha faltado un poco de voluntad en el Congreso y que todas las bancadas se unan para conversar cuál es la manera más transparente para la elección de los magistrados. Hay que trabajar fuertemente, y no solo una bancada. Además, que la población se entere de qué manera se elige a una Corte Suprema.

¿Los diputados son los más adecuados para escoger a los magistrados?

Tal vez no son los más idóneos, pero al final de cuentas en la actualidad la misma Constitución lo ha establecido. No idóneos porque no tienen la capacidad o la calidad, sino el problema es que se ha prestado a negocios y a clientelismo.

Lea también: Zury Ríos: “Yo sí sé construir, sé dialogar y sé escuchar”

¿Cuál es el fundamento ideológico de su partido?

Es un partido que fue fundado en el 2007 con principios y valores. Defendemos el derecho a la vida y a la familia. Estamos dispuestos a ser democráticos.

Somos personas susceptibles a comentarios y a cometer errores, por lo que estamos dispuestos a enmendarlos cuando se den. Como filosofía, el partido tiene personas que son transparentes, nobles y que ejercen el principio del amor a la vida y el amor a su familia.

¿Cree en la separación del Estado y la religión?

Yo sí creo que debe haber una separación entre Estado e Iglesia, así es como a la fecha Guatemala se ha estado gobernando.

Contenido relacionado

> Pablo Ceto: “Los programas sociales inhabilitan a la gente”

> Manfredo Marroquín: “Se debe arrebatar el Gobierno a las mafias”

> Chea Urruela: Tengo la madurez y experiencia suficiente