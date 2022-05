Henry Alejandro Elías Wilson, habla sobre prisión preventiva y provisional, de la mediatización de la investigación y necesidad de mejorar la capacitación de fiscales

Giammattei le preguntó a Elías Wilson qué opinaba de la prisión preventiva y dijo que el MP tiene que estar en la capacidad de visualizar cuándo es necesario pedir una prisión preventiva y cuando no.

Señaló que para se pueda dar una medida sustitutiva se tiene ue considerar si no hay peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de verdad.

En ese momento Giammattei lo interrumpió y le dijo que ha habido abuso sobre la prisión preventiva y citó como ejemplo casos en donde el sindicado pasó más tiempo en cárcel preventiva de lo que hubiera tenido que purgar por su delito.

Elías Wilson le dijo al mandatario que el problema es que el MP tiene que tener la capacidad, con base al principio de objetividad, y decir si hay o no peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad y el delito no prohíbe la medida sustitutiva, por qué hay la necesidad de tener a la persona presa cuando se sabe que además de mora fiscal hay mora judicial y los casos se resuelven en 5 o 6 años, pero en todo ese tiempo la persona ha estado detenida y cuando la persona resulta que es inocente, “quién le devuelve todo el tiempo que estuvo presa”, comentó.

“Eso conlleva un montón de situaciones, la persona perdió su trabajo, perdió la familia, es importante y sobre todo la persona también después de que se le dicta una sentencia absolutoria, se dicta la sentencia absolutoria, pero no se hace la misma cobertura mediática que se le dio cuandose le imputó un hecho, sin tener mucha prueba, pero cuando se le dicta la sentencia absolutoria yo veo que son extractos los que sacan en los medios de comunicación donde dice la persona fue abuelta, pero esta persona su dignidad, su decoro y su honorabilidad se la hicieron pedazos”, expresó el aspirante a jefe del MP.

Añadió que por eso no se puede estar mediatizando la justicia, a través de conferencias de prensa.

La prisión provisional es ilegal

Elías Wilson también fue consultado sobre la prisión provisional y respondió que esa es una figura que se creó, pero que no está en la ley.

Expresó que cuando ocurría esta situación él se preguntaba por qué estaban dando esa prisión provisional y mencionó que muchos justificaban que era por la cantidad de imputados en los casos y por no dejarlo ir y luego mandarlos a sus casas con custodios.

“Esta prisión provisional, que no existen ley, pero la pide –el MP- pero esto no es legal, porque esa figura no está escrita en el Código Procesal Penal”, comentó Elías.

También le recordó al presidente que sobre el tema del derecho penal del enemigo, y que él creía que ahí es donde se dio ese tema, porque “los medios de comunicación dictaminaban que la persona era culpable, porque la gente lo decía, entonces ya había una condena social y el problema era que la persona ya iba condenada socialmente y entonces el juez venía y solicitaba prisión provisional, pero esa prisión provisional, incluso la misma prisión provisional, pasaba el límite de la pena que tenía contemplado el delito”.

“Son situaciones que ya no se deben de volverá a dar en el proceso penal, los fiscales deben de estar comprometidos con los principios y pilares que son muy importantes, la justicia y la verdad. El fiscal debe estar comprometido en ese sentido y no actúar con sesgos ni una persecución penal selectiva”, refirió Elías.

Lea además: Henry Elías Wilson: “Hay que aplicar la ley para buscar justicia, no venganza”

Plataforma política

En ese tema Giammattei dijo: “Lamentablemente debemos de reconocer que el Ministerio Público ha sido utilizado como una plataforma, a veces incluso política, para lanzar candidaturas para la presidencia. Señaló que con la actual fiscal esos parámetros fueron cambiados y le pidió al aspirante al cargo que dijera qué cambio haría para que esta para que esta situación no se repita.

Elías Wilson señaló que eso se hace con supervisión de cómo trabajan los fiscales ciertos casos y determinar que sí hubo estas anomalías existen las herramientas en la Ley Orgánica del Ministerio Público para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Giammattei le recordó a Elías Wilson que en la primera entrevista él habló de la necesidad de capacitación para los fiscales del MP y le dijo si él fortalecería la Unidad de Capacitación o se enfocaría en la escuela de estudios fiscales que propone, a lo que respondió que la idea es que dicha escuela trabaje coordinada con la primera, que sea una unidad dentro de ella para que se tenga una curricula adecuada y en coordinación.

Señaló que esta escuela estaría dividida en dos bimestres y tendría cursos orientados al trabajo que propiamente va a ir a realizar el fiscal.

Añadió que posteriormente a esto, la persona que logre pasar los cursos se va a someter a un examen, como se hace actualmente, y se propone que sea un punteo mínimo de 70 el que tenga que obtener el candidato para ingresar al área de elegibles dentro de de Recursos Humanos del MP.

Lea también: Senadores republicanos señalan influencia de funcionarios estadounidenses en elección del Fiscal General en Guatemala

El mandatario le dijo que si esa escuela de estudios fiscales también sería para el personal que actualmente ya está laborando en el MP y si ellos debían alternar su trabajo con la capacitación y este contestó que para el personal que ya es parte de la institución habría una serie de cursos para fortalecer los conocimientos que tiene, pero también que se actualicen en temas importantes de todo el proceso penal, pues es evolutivo y los fiscales deben estar a la vanguardia.

El aspirante a jefe del MP, le dijo al mandatario que considera que en un año tendría el 80% de las capacitaciones a los empleados de las 340 agencias fiscales del país, pues son cursos que van dirigidos únicamente al quehacer que ellos realizan y que en las fiscalías que investigan delitos particulares o muy especiales entonces a esos fiscales sí tendrían un curso directamente para esos casos.

Diagnóstico en el MP

Giammattei le dijo a Elías que si el resultado del diagnóstico que propone hacer en la institución podría cambiar su plan de trabajo y este comentó que espera que en 8 meses se tenga el estado actual de las fiscalías, esto para determinar cómo están en relación a insumos, pues ha sabido que algunas no tienen el equipo requerido como papel, computadoras, impresoras, vehículos y gasolina.

“Esto es bueno que se vaya mejorando, porque en el Ministerio Público los fiscales tienen la obligación de rendir, de responder a la criminalidad, pero también si no tienen el equipo adecuado cómo se les va a exigir”, le dijo Elías al presidente.

Optimización de recursos

El mandatario Giammattei le pidió al aspirante que a grandes rasgos le explicara cómo optimizaría los recursos administrativos, pues en su plan dice que hay fiscalías que tienen duplicidad de funciones.

Elías respondió que hay fiscalías que investigan un caso criminal y se confunde mucho el delito y están trasladando los expedientes de una fiscalía a otra, porque no está definido qué delitos son.

Citó como ejemplo la Fiscalía delitos contra la corrupción que ve muchos temas relacionados que puede ver la Fiscalía contra la delincuencia organizada o la Fiscalía de delitos administrativos.

“Hay varias fiscalías que pueden ver un hecho criminal, porque no está bien definida la competencia entre fiscalías, entonces es importante que se defina a través de acuerdos ministeriales que, taxativamente, diga qué función le corresponde a cada una de las fiscalías, porque si no pues entonces encontramos duplicidad de trabajo”, dijo Elías.

Le puede interesar: Elección de fiscal general depende del camino que tomen las impugnaciones presentadas

Plazas administrativas para investigación

Elías Wilson fue consultado sobre su intención de suprimir plazas administrativas y convertirlas a trabajo investigación y cuál sería su base para efectuar estos movimientos, pues el mandatario sabía que no todas las plazas administrativas tienen conocimientos jurídicos.

El aspirante al cargo de jefe del MP dijo que la base es la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que el fiscal general puede readecuar el trabajo para para obtener mejores resultados.

Elías dijo que hay duplicidad de plazas administrativas y que esas plazas se están desperdiciando y por eso podrían ser reubicadas en otra plaza administrativa, pero también el área fiscal, pero este personal debía ser capacitado en la escuela de estudios para fiscales para que tengan los conocimientos adecuados y cumpliendo los requisitos que establece la ley para que esta persona pueda desempeñar un trabajo fiscal.

Mora fiscal

Elías Wilson, al ser consultado sobre la mora fiscal, dijo que para reducirla lo que propone es que se haga efectiva la medida desjudicializadora, que se puedan aplicar conforme a la ley, de una forma efectiva, eficaz e inmediata, y eso va de la mano con la capacitación que debe tener el personal, pues tiene que ser altamente capacitado para establecer si una denuncia de primera mano no constituye un hecho delictivo.

Recordó que no todas las denuncias que entran al MP son constitutivas de hechos delictivos y dijo que la institución debe aceptar y tramitar todas, pero existe la desestimación del caso que es porque no es constitutivo de delito y otra que no se pueda proceder en caso que haya una cuestión prejudicial.

“Cuando el hecho no es constitutivo de delito el fiscal debe salir a dar una salida inmediata a esta denuncia”, dijo Elías, pues si el fiscal la tiene en su escritorio y no le una salida desjudicializaroa el caso paras a engrosar la mora de casos.

Señaló si la desestimación si se aplica correctamente, con los parámetros que la ley establece, esto generaría ya una depuración de los casos que entran Ministerio Público.

Giammmattei le consultó sobre la unidad liquidadora del MP que sirve para reducir la mora fiscal y si él la sustiuiría o cómo funcionaría y Elías respondió que lo que esté bien dentro de la unidad habrá que seguirlo, pero lo malo hay que cambiarlo.

Señaló que dentro de esas mismas unidades se pueden llevar a cabo estas medidas de judicializadas y los procedimientos para delitos menos graves, que también sería bueno reactivar para delitos que no pasan de 5 años de prisión, pues es importante resolver casos como estos en un mismo día y por eso es bueno capacitar al personal en este tipo de herramientas.

Fiscalía de asuntos internos es inoperante

Al ser consultado sobre qué fiscalías consideraba Elías que debía reforzarse, este respondió que la de delitos contra la vida, la mujer, pues hay muchas denuncias en ellas, pero que ha notado que fiscalías con bastantes recursos son inoperantes, como la Fiscalía de Asuntos Internos, que ve los casos que se presentan contra trabajadores del MP.

“Es muy importante que le ponga atención a esta fiscalía, porque cuando hablamos de transparencia y rectitud el Ministerio Público tiene que dar el ejemplo. En este sentido entonces considero yo que esta fiscalía es la que debe estar mejor capacitada para investigar delitos, porque he visto un poco de inoperancia en esta fiscalía, entonces habría que determinar si hay necesidad de evaluar al personal, si hay necesidad de trasladarlo y cambiar el personal”, comentó Elías Wilson.

Derechos de las víctimas

Giammattei pidió a Elías que ampliara su respuesta de la entrevista inicial en donde se hablaba de el derecho de las víctimas en los casos que lleva el MP y dijo que la víctima es la parte medular del quehacer del MP.

Señaló que la institución debe estar enfocada a los derechos de la víctima y que la víctima sienta que realmente el MP lo representa en la comisión de un hecho delictivo.

Afirmó que hay que dignificar a la víctima que se anima a ir a presentar la denuncia y crear una serie de protocolos para que se sienta segura.

“No es posible que, por ejemplo, víctimas que son testigos de hechos delictivos y que tengan que ir tres o cuatro veces a prestar su declaración testimonial; no solo fueron objeto de victimización entonces estamos hablando de la victimización secundaria, entonces ese es el problema y sobre todo en aquellos delitos donde digamos la tutela judicial es de carácter personalísimo como son las violaciones, ahí hay una revictimización”, comentó Elías.

Lea además: Elección MP: Postuladora recibe cinco impugnaciones a la nómina de candidatos

Expresó que los fiscales deben estar sumamente preparados para tomar este tipo de declaraciones para que pues en una sola sesión puedan obtener toda la información que requiere y no estarle diciendo a la víctima que llegue a cada rato cuando se hacen los anticipos de prueba.

En cuanto a las coordinaciones interinstitucionales, Elías Wilson dijo que hay que reforzar las coordinaciones, con el Ministerio de Gobernación para que haya comunicación expedita que facilite el trabajo y los requerimientos de personal.

También con el Organismo Judicial pues actualmente los notificadores de esa dependencia están de una fiscalía a otra tratando de notificar a los fiscales sobre los casos, por eso se propone crear una unidad que reciba todas y que luego se esta la que las distribuya a las fiscalías o la creación de buzones electrónicos.