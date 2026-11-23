La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso retomó este lunes 23 de noviembre el análisis de la iniciativa 6688, que propone una nueva Ley de Contrataciones Públicas. Sin embargo, persisten dudas sobre los umbrales de contratación, la transparencia y la competencia entre proveedores.

Los diputados que integran la comisión se reunieron con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas para discutir y analizar la iniciativa.

El presidente de la comisión, Jorge Ayala, afirmó ante la prensa, previo a la reunión, que aún no hay consensos sobre la iniciativa 6688, mientras que el viceministro de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos Melgar, aseguró que el 85% de los artículos cuenta con la aprobación de las bancadas.

Además, según Finanzas, uno de los cambios más importantes sería la ampliación de 18 a 36 meses del plazo para que la nueva normativa entre en vigor, en caso de ser aprobada.

Ayala afirmó que el proyecto difícilmente estaría listo para llegar al pleno antes de que termine el 2026. La discusión podría extenderse hasta febrero del 2027, mientras los legisladores revisan las observaciones y los cambios propuestos.

La iniciativa tiene 244 artículos. Según Ayala, los equipos técnicos analizaron más del 80% del proyecto en tres días, pero han surgido más dudas.

La comisión esperaba presentar un cuadro comparativo con las observaciones recibidas, aunque el avance de la revisión no se ha traducido en acuerdos sobre los puntos cuestionados.

“Se hicieron esos ajustes”, dijo Carlos Melgar, viceministro de Transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, al referirse a la ampliación del plazo para la entrada en vigor de la normativa.

Melgar agregó que cada unidad ejecutora deberá presentar un listado de los recursos y sistemas que necesitaría para implementar la normativa. Esa información permitiría identificar qué capacidades y herramientas deberán fortalecerse.

El oficialismo aún podría pedir que la iniciativa avance mediante una dispensa de dictamen. La solicitud tendría que plantearse por medio de una moción privilegiada en el Legislativo.

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De aprobarse la dispensa, el proyecto que se conocería sería la versión original enviada por el Ejecutivo, sin incorporar todos los cambios que actualmente analiza la comisión.

La posibilidad de acelerar el trámite genera preocupación entre diputados y organizaciones civiles, que han pedido más tiempo para revisar los controles, la fiscalización y los efectos de la normativa.

La Red de Centros de Pensamiento, por ejemplo, propuso instalar una mesa técnica y conceder hasta dos meses para analizar la iniciativa.

La propuesta definiría cómo el Estado compra bienes, contrata servicios y ejecuta obras. Por ello, los diputados que han presentado observaciones piden resolver las dudas sobre transparencia, competencia y fiscalización antes de que el proyecto avance en el pleno.

El diputado Julio Héctor propuso que la enajenación y el arrendamiento de bienes del Estado se excluyan de la ley y se cree una normativa específica.

Por su parte, representantes de Guatemala No Se Detiene indicaron que las modificaciones a la propuesta de Ley de Contrataciones Públicas consisten principalmente en cambios de fondo, aunque también se hicieron ajustes de forma.

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