Jonathan Menkos solicitará nuevo permiso al Congreso para regresar al Ministerio de Finanzas 

Jonathan Menkos regresó este 13 de octubre al Congreso de la República, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en suspenso su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, cargo que ocupó durante ocho días.

Al llegar al Hemiciclo, Menkos indicó que solicitará un nuevo permiso para poder regresar al Ministerio de Finanzas Públicas, donde fungió como ministro desde el 19 de enero del 2024 al 30 de septiembre del 2026.

El retorno de Menkos como diputado puede ser igual de fugaz que su presidencia en el Banguat y Junta Monetaria. En su regreso al Organismo Legislativo estaría pidiendo un nuevo permiso para dejar la curul.

La CC anuló el nombramiento luego de resolver un conjunto de acciones legales que cuestionaban la designación. Algunos de los recursos fueron presentados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif) y por el diputado Allan Rodríguez.

Menkos fue electo diputado por el Listado Nacional del ahora extinto partido político Movimiento Semilla. Al regresar a su curul, solicitó permiso al Pleno para ausentarse de sus labores legislativas y ser nombrado nuevamente ministro de Finanzas Públicas.

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo detalla en su artículo 64 los motivos por los que un diputado puede solicitar permiso, entre ellos, ocupar un cargo en una entidad del Estado.

La norma establece que la Junta Directiva o la Comisión Permanente pueden otorgar licencias, “siempre que su plazo no exceda dos meses”, mientras que el Pleno las concede si el período es más largo.

Menkos necesitó que al menos 81 parlamentarios le otorgaran el permiso para regresar al Ministerio de Finanzas (Minfin), dirigido hasta este 13 de octubre por Débora Alvarado.

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Alvarado se desempeñó como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Minfin y formaba parte del equipo que trabajó junto con Menkos durante la administración de Bernardo Arévalo.

El 30 de septiembre, el presidente Arévalo señaló que la designación de Alvarado buscó mantener la continuidad en la conducción de la política económica y financiera.

Menkos acumula tres denuncias ante el Ministerio Público por presuntamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, después de que asumió la presidencia del Banguat sin renunciar a su condición de diputado.

El Ejecutivo justificó el nombramiento con base en el permiso que el Congreso otorgó a Menkos en enero del 2024 para ausentarse de sus funciones legislativas y asumir como ministro de Finanzas.

Según fuentes que prefieren no ser citadas, Menkos estará solicitando el apoyo del Congreso para volverse a ausentar de sus funciones legislativas para ocupar un cargo ministerial, tal y como hizo en enero de 2024.

En aquella ocasión los diputados accedieron para que Menkos dejara su puesto para ser ministro de Finanza, tras ser llamado por el presidente Bernardo Arévalo para ocupar un puesto en el gabinete de gobierno.

Ahora la solicitud de permiso se repite después que Menkos dejó la titularidad en el Minfin para dirigir el Banguat, pero tan solo pudo estar ocho días al frente de la banca central.

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