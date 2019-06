La trascendental reunión en México para discutir el plan de desarrollo para Centroamérica y a la cual Guatemala no fue invitada

El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, comenzarán la implementación del Plan de Desarrollo Integral en Tapachula, Chiapas, México (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En su cuenta de tuiter Ebrad también publicó que “Alemania, España y Chile son los primeros países amigos en respaldar el Plan de Desarrollo Integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México con la CEPAL”. “Pasamos a la Acción”, afirmó el canciller mexicano.

Así, informó que había propuesto a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, que designe un representante para la coordinación de las agencias de ese organismo mundial y respaldar al “Plan de Desarrollo Integral elaborado con Salvador, Guatemala, Honduras y México por la CEPAL”.

“No tenemos conocimiento”

Sin embargo, pese a que Guatemala es uno de los países involucrados las autoridades de gobierno ni siquiera estaban enterados de que esta trascendental cita se llevaría acabo.

“No conocemos cuál es la finalidad de esa cita. Tenemos entendido que es algo bilateral entre México y el Salvador y ellos van a decidir algún tipo de situación en esa reunión, pero no estamos invitados”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz.

El diplomático aseguró que el plan regional que se está trabajando para el Triángulo Norte aún no está terminado y no se ha presentado. Agregó que en ese proyecto también participa Honduras y que faltan algunos puntos señalados por Guatemala y el gobierno hondureño.

García dijo que esa reunión puede ser una iniciativa en la cual solo participarían esos países, y recalcó en que no es el plan para Centroamérica, “porque si lo fuera estaríamos incluidos los tres países centroamericanos que hemos estado trabajando con México”.

“Mensajes de la ONU”

El exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Gabriel Orellana, considera que un factor importante en esta reunión es que estarán presentes 14 agencias de la ONU, y que “hay que tomar en cuenta el roce que este organismo ha tenido con el gobierno guatemalteco, por el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig)”.

El excanciller recordó que la Cicig “es una criatura engendrada por Guatemala y las Naciones Unidas y que existe punto fundamental, que incluso fue reconocido por la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a la violación de tratados internacionales por parte del gobierno guatemalteco, que son parte de la justificación de la existencia de la ONU”.

El hecho de que no hayan invitado a Guatemala a esta cita evidencia que el país está siendo orillado a ser considerado “como un estado que no encaja dentro del sistema internacional, casi un estado paria, que no cumple con sus obligaciones internacionales”, opinó Orellana.

Según el exministro, en el lenguaje diplomático hay varios principios elementales y en materia de protocolo los errores nunca son casuales, sino que deliberados, “siempre se pretende llevar un mensaje, una llamada de atención”.

“Muchas veces las ausencias son más importantes que las presencias y en este caso me parece muy significativo porque no se puede dejar de lado que el vecino inmediato y donde comienza la frontera sur -México- es Guatemala. De manera que reunirse solo con el vecino El Salvador y obviar a Guatemala nos da una señal de que algo anda mal con este tipo de programas”, explicó.

Diferencia entre Washington y ONU

Por su parte el especialista en temas internacionales, Jorge Wong, considera que la ausencia del presidente Jimmy Morales en esta reunión se podría deber a cuestiones estratégicas y a las diferencias que existen entre el gobierno de Donad Trump y la ONU, lo que incluso ha llevado a la retención de fondos para el ente internacional.

A Morales le conviene más estar de acuerdo con el Gobierno de Trump, que con la ONU para evitar algún tipo de persecución por parte de las agencias de investigación de Estados Unidos en el futuro, opinó Wong.

