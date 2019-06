Jimmy Morales no participará en lanzamiento de plan de desarrollo para Centroamérica

Guatemalan President Jimmy Morales attends the opening session of the LXXVIII Central American Integration System (SICA) Summit in Guatemala City on June 5, 2019. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

No se sabe si Morales no fue invitado o él declinó asistir. Prensa Libre contactó a Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la presidencia, pero no ha respondido el mensaje.

El anuncio del proyecto bautizado “Sembrando Vida” estará a cargo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Se desconoce si Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, asistirá a la actividad.

El plan, que de momento contaría también con el respaldo de España y Alemania, estará encabezado por México, que invertirá “varios millones”, según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien adelantó que el presidente ofrecerá este jueves los detalles de la iniciativa.

La primera etapa será financiada por México, y, de acuerdo con el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se solicitará en julio próximo la ayuda económica concreta a Naciones Unidas.

Pide un coordinador

Ebrard solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que designe a un enviado especial para que coordine el trabajo de las agencias de la ONU que actúan en el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Se hace necesario un representante o enviado especial con tareas de coordinación sobre el terreno”, dijo De la Fuente en una conferencia de prensa conjunta con Ebrard, y adelantó que esperaba la emisión de un comunicado de la Secretaría General a este respecto.

El pasado día 13, Ebrard anunció que Estados Unidos se había comprometido a invertir 5.800 millones de dólares en Centroamérica y otros 2.000 millones en México, que ayudarían a aplicar el plan para Centroamérica.

Cordial y fructífero encuentro : 14 agencias de ONU participarán en la implementación del Plan de Desarrollo Integral que mañana inicia en Tapachula con la presencia de los presidentes López Obrador de México y Bukele de El Salvador pic.twitter.com/XffOgqzWfP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2019

México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentaron, el 20 de mayo, un plan de desarrollo en colaboración con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración forzada en la región.

Ebrard subrayó que el objetivo es ofrecer oportunidades a la gente de estos países para evitar la “migración forzada” por “cuestiones de inseguridad y pobreza”.

De este modo, buscará ofrecer oportunidades de empleo en zonas rurales así como recuperar las zonas devastadas y desforestadas en El Salvador y Guatemala, que, según el ministro, han causado una migración debido al cambio climático.

En sentido, explicó que México pondrá la financiación, pero los países implicados “diseñarán su aplicación” e insistió en que su Gobierno no permitirá “el tráfico inhumano” de menores ni que los traficantes pongan en riesgo las vidas de las personas.

