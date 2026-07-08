Leslie Yvonne Tzicap González renuncia como directora de la Diaco; Mineco aún no revela quién la sustituirá

El Ministerio de Economía confirmó que Leslie Yvonne Tzicap González renunció al cargo de directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

También explicó que la dimisión tuvo efecto desde el 7 de julio.

El Mineco destacó que la gestión de Tzicap González contribuyó al fortalecimiento de la protección de los derechos de los consumidores. Además, promovió la modernización de la atención institucional y la vigilancia del mercado.

Las autoridades señalaron que la cartera se encuentra en un proceso de transición mientras designa al funcionario que asumirá el cargo. Hasta el momento, no han revelado el nombre del próximo director.

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También aclararon que la exfuncionaria abandonó el cargo por motivos personales.

En redes sociales, Tzicap González destacó que durante su gestión presentó una iniciativa de ley en el Congreso para fortalecer la institución y beneficiar los derechos de los consumidores.

El Ministerio de Economía informa sobre la renuncia de Leslie Yvonne Tzicap González como directora de la Diaco. (Foto Prensa Libre: Mineco)

Durante el subsidio de los combustibles, la Diaco interpuso 79 denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en los precios, las cuales ya fueron judicializadas.

Las denuncias derivaron de monitoreos desarrollados en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones, en el marco del Plan Centinela.

El 3 de noviembre del 2025, Tzicap González fue juramentada como directora de la Diaco en sustitución de Karina Donis.