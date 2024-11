Mingob se refiere a declaraciones de Arévalo sobre no acatar órdenes ilegales

Autoridades del Ministerio de Gobernación se refirieron este 25 de noviembre a lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, quien indicó que el Ejecutivo no acatará órdenes ilegales provenientes del Ministerio Público.

David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó que la institución es respetuosa de la ley y que todas las órdenes que reciben, de cualquier naturaleza o entidad que reciben, son analizadas.

“La PNC está para cumplir la ley”, afirmó Boteo, quien añadió que no se han dado casos en los que la institución no haya respondido órdenes de un juez o solicitudes de personal por parte del Ministerio Público.

“Siempre y cuando vayan enmarcadas dentro de la ley, la PNC siempre está para apoyar cualquier diligencia judicial. No necesariamente que sea ejercida por una institución. Nosotros le damos cumplimiento cuando es basada en ley, sea allanamiento, requisa o desalojo”, añadió Boteo.

El director de la PNC también indicó que no ha recibido ninguna orden del presidente Arévalo o del jefe del Mingob para que no sigan algún tipo de orden.

“Lo que vamos a hacer es cumplir la ley, como se manda”, finalizó.

Aparte, el jefe del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez detalló que lo que Arévalo indicó está respaldado por la Constitución Política de la República de Guatemala y en la legislación de la PNC.

“Ninguna persona, ni ciudadano o funcionario debe cumplir órdenes o indicaciones que no sean legales”, afirmó.

En cuanto a la PNC, Jiménez dijo que, por la relación de jerarquía y línea de mando, ninguna jefatura puede dar una orden ilegal o un subalterno cumplirla.

“La indicación de él va al fortalecimiento del debido proceso. No nos está dando una indicación fuera de la norma o de actividades cotidianas. Tenemos procedimientos y procesos de cumplimiento de la ley”, detalló.

Añadió que, en cuanto a órdenes judiciales, la PNC no puede establecer la legalidad o no, porque es el juez quien establece la legalidad.

Según Jiménez, se generó una falta de interpretación, porque el presidente no les pidió desobedecer a jueces, dijo.

“Somos respetuosos de la ley y de las indicaciones del presidente. El presidente nos ha dicho que procedamos según lo establecido. No puede evitarse si un juez emite una orden. Las órdenes que nos llegan no son verbales, sino por medio de una notificación”, explicó.

Indicó que otras instituciones, como el Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) u otras, pueden hacerles una solicitud o requerimiento que no estuviera en el marco legal, lo cual explicaría lo dicho por el presidente Arévalo.

“En el proceso puede haber indicaciones que no están en el marco legal. No es que no debamos obedecer órdenes de juez. El presidente no ha dicho esa instrucción, ha pedido que se revisen los procesos”, indicó.

Ejemplificó que, se les podría solicitar la captura de una persona, sin que haya orden de juez, lo cual sería ilegal.

Preparan mecanismo de protección de PNC

El ministro Jiménez dijo que la institución tendrá un mecanismo para la protección de agentes policiales.

Tenemos que revisar todos los procedimientos para el resguardo de la ciudadanía en temas de desalojos, órdenes de captura, allanamientos y otros.